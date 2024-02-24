Окупанти б'ють по Україні ракетами: на Харківщині лунають вибухи

Росія продовжує завдавати по мирних українських містах ударів. Цього разу під ворожою атакою опинилась також і Харківщина.

Вдень 24 лютого у Харківській області пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про рух ракет у напрямку регіону.

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Загроза балістичного удару

На Сході оголошено повітряну тривогу через активність ворожої тактичної авіації. Зокрема, ракети курсом на Дніпропетровщину та на Харківщину.

Поки немає жодних деталей щодо вибухів, які пролунали у Харківській області. Якщо у регіоні оголошено повітряну тривогу, то задля власної безпеки потрібно пройти до найближчого укриття або скористатися правилом двох стін. Пам'ятайте, не варто нехтувати власною безпекою.

Росія криє Харківщину вогнем