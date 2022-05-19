Окупанти діляться між собою, як правильно стріляти у ноги, щоб можна було "звалити" з війни

Окупанти продовжують стріляти собі по ногах, щоб повернутися з війни живими. Перехоплені розмови свідчать, що ця практика набула поширення у загарбників.

Дійшло до того, що російські військові діляться "лайфхаком виживання" один з одним. Причина таких дій очевидна – вони не хочуть буди гарматним м'ясом.

Ти часом Біля Сєверодонецька росіяни пішли на штурм, зазнали втрат і відійшли

Зокрема під час однієї з останніх перехоплених розмов окупант жаліється, що їхній підрозділ оточують ЗСУ і з кожним днем "все важче і важче". При цьому він бідкається, що немає ніякого підкріплення.

Так ви там цей… Підберіть зброю чужу, українську, і собі ноги простеліть,

– порадив друг окупанту.

Таким чином росіяни імітують поранення від українських захисників і сподіваються на госпіталізацію, яка дозволить їм повернутися в Росію.

Даємо окупантам невелике доповнення "лайфхаку": не гайте час – стріляйтеся зі своєї зброї, поки не пізно!,

– жартують в СБУ.

Зауважимо, що 30 квітня СБУ оприлюднила ще одну цікаву розмову на схожу тему. Вона свідчить про те, що окупанти так хочуть втекти з війни в Україні, що готові забивати собі в тіло осколки. Путінські вояки визначили, що їхнє злочинне командування вже зрозуміло, чому солдатам постійно "прострілює" ноги. Тож щоб їх не звинуватити у "самострілі", вони вигадали, як завдавати собі поранення дещо іншого характеру.

Як російські відмовляються брати участь у війні проти України: головне

Ще 26 лютого повідомляли про масове дезертирство у ворожій армії. Деякі солдати відмовлялись виконувати злочинні вказівки командування Кремля, тож російська влада пустила чутки про смертну кару, щоб залякати військовослужбовців.

Цікаво, що тепер так звана Рада безпеки Росії ініціювала питання щодо зняття мораторію на смертну кару в країні.

На початку березня СБУ повідомила, що під Одесою 600 морських піхотинців збунтувалися і не вийшли з судна. Так росіяни зірвали операцію наступу на Одесу.

Журналіст Роман Цимбалюк також іноді розповідає про те, що відбувається у російських військових частинах. Найгучніший випадок стався, коли одна з рот 21 окремої мотострілецької бригади в цілому складі відмовилася їхати на територію України, враховуючи командувача.

ГУР МО України нещодавно повідомило, що кілька підрозділів 70 гвардійського мотострілецького полку російської армії відкрито відмовилися брати участь у війні в Україні й навіть висунули вимогу до керівництва повернути їх у місця постійної дислокації.

Тим часом російські командири всіма способами намагаються приховати факти непокори своїх військових.

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