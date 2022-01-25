Окупанти на Донбасі поранили двох українських захисників

Російські окупаційні війська продовжують нехтувати домовленостями про припинення вогню на Донбасі. Внаслідок ворожих атак 25 січня двоє захисників України зазнали поранень.

Бойовики відкривали вогонь неподалік Авдіївки, Мар'їнки та Широкиного. Поблизу Пищевика найманці Росії задіяли БПЛА, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

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Окупанти поранили бійців ЗСУ

Унаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень. Воїни перебувають у лікувальних закладах. Стан здоров'я одного військовослужбовця задовільний, другого – важкий,

– зазначили у штабі ООС.

Захисники України відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Ситуація на Донбасі: що відомо

Упродовж 24 січня проросійські бойовики 1 раз порушили режим тиші на Донбасі.

Окупанти відкривали вогонь у сторону населеного пункту Причепилівки. Противник гатив з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У результаті ворожих атак жоден військовий Збройних сил України не постраждав.

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Підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію й продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Росії.