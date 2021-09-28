Окупанти на Донбасі поранили українського воїна

Російські окупаційні війська продовжують порушувати режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок ворожих атак вранці 28 вересня один захисник України зазнав поранення.

У штабі Операції Об'єднаних сил повідомили, що з початку поточної доби бойовики двічі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ поблизу Кримського. Противник гатив з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

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Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець Збройних сил України зазнав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі, стан його здоров'я – задовільний,

– зазначили українські військові.

Наголошується, що наші захисники відкривали адекватний вогонь у

відповідь та змусили російських окупантів припинити вогневу активність.

"Підрозділи ООС контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії РФ", – додали у штабі.

Ситуація на Донбасі: що відомо

Протягом минулої доби, 27 вересня, російські окупаційні війська

8 разів порушували режим припиненняя вогню на Донбасі.

8 разів порушували режим припиненняя вогню на Донбасі. Ворог обстрілював позиції Збройних сил України поблизу Попасної, Катеринівки, Новолуганського, Золотого-4 і Причепилівки.

На щастя, внаслідок атак противника жоден боєць ЗСУ не постраждав.