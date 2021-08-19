Окупанти на Донбасі вбили українського військового

Проросійські бойовики 19 серпня обстріляли українські позиції на Донбасі. У результаті один військовий загинув.

Станом на ранок окупанти вже встигли 3 рази обстріляти позиції Операції об'єднаних сил.

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Де гатили бойовики

Неподалік Новоолександрівки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.

Біля Кримського – стріляли з мінометів 120 калібру.

Неподалік Нью-Йорку брались за станкові протитанкові гранатомети.

У результаті ворожого обстрілу один військовий зазнав вогнепального поранення та загинув. Українські воїни на обстріли противника відкрили вогонь у відповідь.

Що відбувалось на Донбасі 18 серпня

Редакція 24 каналу висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблого.

Бойовики також 3 рази за добу зірвали тишу. Стріляли біля Широкиного, Опитного та Водяного, що на Приазов'ї.

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