Немає кому воювати: окупанти на Донбасі вперше оголосили призов на "військову службу"

Самопроголошена влада "ДНР" вперше за 7 років війни на Донбасі оголосила призов на "військову службу". Окупанти вербують місцевих жителів Донбасу, аби ті воювали на боці проросійських бойовиків.

Ворог набирає чоловіків 1994 – 2003 років народження. Відповідна інформація з'явилася на сайті ватажка окупантів Дениса Пушиліна.

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Відомо, що "призовна кампанія" триватиме з 1 квітня по 15 липня 2021 року. Окупанти планують завербувати людей, які не перебувають в запасі. Загалом до лав так званої народної міліції "ДНР" хочуть залучити 200 осіб з-поміж призовників на термін шість місяців.

Зауважимо, що напередодні Росія почала чергову незаконну призовну кампанію в окупованому Криму. Євросоюз засудив це і назвав такі дії порушенням міжнародного гуманітарного права. Україна ж розцінює незаконну призовну кампанію в Криму як військовий злочин.

Чому бойовики оголосили призов

За інформацією " Кримської правозахисної групи ", в російську армію незаконно призвали понад 28 тисяч жителів Криму.

На думку українського журналіста та політичного оглядача Дениса Казанського, бойовики "ДНР" та "ЛНР" збираються насильно мобілізувати до своїх лав по 200 молодих людей. Він підкреслив, що на такий крок окупанти йдуть вперше за 7 років війни на Донбасі. Адже, як сказав Казанський, раніше на боці окупантів воювали тільки найманці й добровольці.

Тепер з'явилися люди, яких насильно примушують служити у лавах незаконних парамілітарних угруповань. 7 років бойовики уникали примусової мобілізації, але тепер їх людські ресурси, мабуть, виснажені настільки, що доводиться затикати дірки в буквальному сенсі заручниками,

– припустив Казанський.

Він додав, що добровільно працювати гарматним м'ясом охочих все менше. Крім того, окуповані території стрімко втрачають населення, тому воювати з часом стало просто нікому.

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