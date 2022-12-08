Окупанти готують чергові провокації на Запорізькій АЕС, – Енергоатом
Джерело:"Енергоатом"
Російські загарбники знову готують провокації на Запорізькій атомній електростанції під час яких планують прикриватись нею. Вороги вже розмістили там реактивні системи залпового вогню "Град".
Відповідну інформацію повідомили 8 грудня в Енергоатомі. Там знову звернулись до МАГАТЕ.
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Що планують росіяни на ЗАЕС
Найбільш вірогідна провокація, що готується, – обстріли протилежного берегу Дніпра, зокрема міст Нікополь та Марганець, цими установками "Град" безпосередньо з майданчика ЗАЕС, користуючись "прикриттям" енергоблоків та сховища відпрацьованого ядерного палива,
– заявили в Енергоатомі.
Адже зброю російські загарбники розмістили біля енергоблока № 6 неподалік станції сухого сховища відпрацьованого ядерного палива.
До речі, в Енергоатомі пригадали, що росіяни там вже будували деякі "захисні споруди" в таємному режимі, порушуючи всі умови з організації ядерної та радіаційної безпеки.
Саме тому державне підприємство звернулось в Міжнародне агентство з атомної енергії та до світової атомної спільноти та поінформував їх про додаткове розміщення "Градів" на майданчику ЗАЕС.
...Вкотре закликаємо створити безпекову зону всередині та навколо станції за її повної демілітаризації й деокупації,
– повідомили в Енергоатомі.
Вони також пригадали, що увесь світ розуміє кричущі порушення норм і вимог ядерної та радіаційної безпеки роботи атомної електростанції, яку Росія використовує для військових цілей.
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Важливі новини щодо ЗАЕС
- З часу захоплення Запорізької АЕС окупантами, вони розміщують там особовий склад, військову техніку, зброю і вибухівку. Ба більше, вороги навіть замінували територію станції та під'їзні шляхи до неї.
- 5 грудня прессекретар Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що Запорізька АЕС має перейти під контроль Енергоатому. Окрім того, там не має бути сторонніх осіб.
- Варто зауважити, що перед цим глава Енергоатому Петро Котін заявив, що бачить ознаки відходу російських військових із території Запорізької атомної електростанції. Проте у Росії, як завжди, все заперечили.
- Окрім того, радник глави Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що загарбники планують покинути ЗАЕС. Адже, за його словами, нам там навіть воювати не треба: "Ми оточимо, почекаємо, поки вони вмруть з голоду і без жодної царапинки візьмемо ЗАЕС".