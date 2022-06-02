Окупанти готують черговий обстріл освітніх закладів на Донеччині

Вночі проти 2 червня у російських сторінках у соцмережах з'явилися повідомлення про "облаштування вогневих позицій національних батальйонів" в Донецькій області.

Як пише радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, росіяни готують черговий обстріл освітніх закладів.

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Окупанти готуються обстріляти заклади освіти на Донеччині

За словами Андрющенка, російські окупанти готуються напасти щонайменше на 2 освітні заклади. Йдеться, зокрема, про:

Машинобудівний коледж, загальноосвітні школи №10 та №16 у місті Краматорськ;

Машинобудівний ліцей у місті Слов’янськ.

Будьте пильні. Прийміть всі заходи щодо безпеки та не ігноруйте повідомлення про тривоги.

Бережіть себе,

– вчергове наголошує Андрющенко.

Інші новини з Донеччини: коротко

Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу зазначив, що на Донеччині російські окупанти за підтримки вертольотів Ка-52 ведуть наступ у напрямку Лиман – Старий Караван. Наразі Збройні Сили України відбивають ворожі атаки.

Він додав, що на Сєвєродонецькому напрямку українські підрозділи стримують штурмові дії з боку противника у північних, південних та східних районах міста.

1 червня окупанти обстріляли населений пункт Очеретине, що на Донеччині. Кадрами зруйнованих об'єктів поділилися співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. З фото видно, що росіяни частково пошкодили Центр безпеки громадян, декілька житлових будинків, крамницю та ЦНАП.

Ракетних ударів ворог завдав і по Слов'янську. Ракета влучила у приватний сектор міста. Внаслідок ворожого удару десяток будинків зазнали пошкоджень. Ще три будівлі зруйновані повністю.

Водночас, за даними Генштабу, на Слов'янському напрямку угруповання ворога проводить перегрупування військ для поновлення наступу у напрямках Ізюм – Барвінкове, Ізюм – Слов'янськ. Крім того, у районі міста Куп'янськ ворог відновив залізничний міст, аби перекидати свої війська та техніку.

Паралельно на Донецькому напрямку підрозділи агресора зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районах Лисичанська, Сєвєродонецька та блокуванні основних логістичних шляхів.

За даними угруповання Об'єднаних Сил, на Сході окупанти обстріляли більше ніж 30 населених пунктів. Унаслідок цих атак загинула одна жінка, а ще 2 чоловіків було поранено. Крім того, загарбники пошкодили та зруйнували 45 цивільних об'єктів. Серед них – житлові будинки, школа мистецтв, дитсадок та кілька господарських споруд.

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