Вирили траншею і не тільки: росіяни готуються до оборони на лівому березі Дніпра, – ISW

Окупанти готуються до оборони на лівобережної Херсонщини. Ворог уже зробив траншею та інші оборонні позиції.

Це підтверджують відповідні супутникові знімки, зазначили в американському Інституті вивчення війни, передає 24 Канал.

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Окупанти готуються до оборони поблизу Кринків

Українські захисники утримують позиції на східному (лівому) березі Херсонської області на тлі продовження позиційних боїв 16 січня. Однак, підтверджених змін фронту на цій ділянці не було, зазначили аналітики.

Додали, що, за словами українських і російських джерел, позиційні бойові дії тривали на східному березі, зокрема, поблизу Кринків і Піщанівки. Нещодавно зроблені супутникові знімки вказують на те, що окупанти неодноразово намагалися контратакувати поблизу Кринків невеликими загонами вздовж траси М14.

Супутникові знімки показують, що російські війська готуються захищати територію за Кринками, включно з трасою М14, уздовж якої збудували 0,5-кілометрову траншею та інші оборонні позиції,

– зазначили в ISW.

Згідно з повідомленнями, на східному березі діють підрозділи російського 8-го артилерійського полку 22-го армійського корпусу Чорноморського флоту.

Вранці у Генштабі ЗСУ повідомили, що в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса"на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують заходи з розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи з займаних позицій. Упродовж минулої доби окупанти 6 разів штурмували позиції наших воїнів, втім, успіху не мали.

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