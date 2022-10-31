Поховали друзі: окупанти в Ізюмі розстріляли місцевих майже впритул й скинули авто у річку
Джерело:Нацполіція
На Харківщині виявили ще один злочин російських загарбників. В Ізюмі росіяни майже впритул розстріляли батька, сина та їхнього знайомого, які їхали в одній автівці.
Трагедія сталася 7 березня. Тоді колона російських військ зайшла в Ізюм на Харківщині.
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Окупанти розстріляли авто з цивільними, яке їхало їм назустріч. Троє чоловіків – батько з сином та їх знайомий загинули. Сьогодні на кладовищі в місті Ізюмі поліцейські вилучили рештки загиблих,
– мовиться у повідомленні.
Наймолодшому з вбитих 24 лютого – у день, коли почалася повномасштабна війна – виповнилося 20 років. Його батькові було 46 років, а їхньому знайомому – 56 років.
Після обстрілу автомобіль спалахнув. Декілька днів розстріляна автівка стояла на вулиці. Загиблих поховали друзі на місцевому цвинтарі.
Згодом окупанти відтягнули автомобіль танком й скинули у місцеву річку.
В Ізюмі окупанти вбили щонайменше 1000 людей
- Російські загарбники скоюють справжній геноцид українців. На тимчасово окупованих територіях України ворог вчиняє звірства.
- В Ізюмі від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули щонайменше 1000 людей – дорослі та діти. Після звільнення міста від загарбників там виявили братські могили. У них поховані цивільні та військові.
- Окрім того, ворог зруйнував 80% міста.
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