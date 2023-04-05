Російській владі вже доводиться спростовувати чутки про наступ ЗСУ на Бєлгородську область

Російська влада вже спростовує інформацію про те, що Збройні Сили України нібито готуються наступати на Бєлгородську область.

Так званому губернатору Бєлгородської області Росії В'ячеславу Гладкову вже доводиться спростовувати закиди росіян, що нібито ЗСУ готують "наступ" на цей регіон Росії.

Дивіться також Бути чи здаватися: що передбачає нова концепція зовнішньої політики Росії від Путіна

Хоча, варто додати, що Україна неодноразово пояснювала – нашою метою є повернення до кордонів України 1991 року. Тобто російська земля Київ не цікавить.

Росіяни в Бєлгородській області почали бідкатись

Нас "лякають", починаючи з середини лютого 2022 року, що зараз буде атака на Бєлгород, що вже йдуть війська,

– заявив Гладков.

Він також пояснив, що ситуація в них "вкрай непроста, напруга дуже сильна". Проте запевнив, що "в межах нашої взаємодії із силовими структурами на сьогодні ці повідомлення не відповідають дійсності".

Варто додати, що Україна ніколи не лякала Росію нападом. Ба більше, наша влада неодноразово повторювала, що мета контрнаступу Збройних Сил України – повернутись до кордонів 1991 року. Саме цим і має завершитися український контрнаступ.

Натомість Росія буквально рік тому готувалась "взяти Київ за 3 дні", а тепер бідкається через ймовірний "наступ" ЗСУ.

Путін намагається налякати росіян

Варто додати, що Владімір Путін намагається знайти важелі впливу на свідомість росіян. Саме тому пропагандисти вигадали тезу про народну війну, народний фронт. Тепер Путін намагається "намацати страх росіян перед розпадом країни".

Буквально наприкінці лютого російський диктатор заговорив, що нібито Захід хоче здійснити поділ Росії, щоб контролювати країну.

Якщо ми підемо цим шляхом, я думаю, що долі дуже багатьох народів Росії, і перш за все, звичайно, російського народу, можуть кардинально помінятися, ну просто кардинальним чином. Я навіть не знаю, чи зможе зберегтися такий етнос як російський народ у тому вигляді, в якому є сьогодні. Ну будуть московити якісь, уральці й так далі,

– лякав росіян Путін.

Він пішов далі та заявив, що нібито ці "плани" є на папері, проте "миротворна" Росія намагалася про це не говорити.

Варто додати, що риторика Кремля, починаючи з лютого 2022 року, змінювалась постійно. Детально про зміни планів Росії – читайте тут.