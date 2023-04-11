Окупанти в Криму заявили про готовність до будь-якого розвитку подій
Російські окупанти готуються до зустрічі ЗСУ в Криму. Вони почали розглядати всі варіанти розвитку подій.
Зокрема, пропагандистські ЗМІ поширюють заяви керівник російської адміністрації на півострові Сергія Аксьонова. Він заявив, що "Крим підготувався до будь-якого розвитку подій", про це пише 24 Канал.
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Окупаційна влада готується до зустрічі ЗСУ
Також він повідомив, що укріплення створено не дарма. Окупаційна влада вважає, що вони можуть залишитися ніколи не задіяними.
У Ялті на дошках оголошень розклеїли пам'ятки на випадок виявлення безпілотників та бомбардування. Про це пише "радіо Свобода".
На листівках зазначено, що їх авторами є "антитерористична комісія міського округу Ялта". Офіційно окупаційна влада міста не повідомляла про це.
Листівки в Ялті / Фото "Радіо Свобода"
Крим буде звільнено військовим шляхом
- Нещодавно Таміла Ташева заявила, що Крим буде звільнений військовим шляхом. За її словами, після спроб Росії анексувати ще чотири українські області стало зрозуміло, що військовий елемент відновлення контролю над Кримським півостровом став ключовим.
- Ташева наголосила, що Україна готується до звільнення півострова. За її словами, робота ведеться спільно з апаратом РНБО.
- До речі, росіяни бояться, що ЗСУ висадять морський десант у Криму та виженуть загарбників, тому риють окопи на узбережжях Євпаторії.
- Президент України Володимир Зеленський вважає, що визволення Криму – безальтернативне й водночас президент відмовляється вести переговори з чинним керівництвом Росії.