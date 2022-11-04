Окупанти знищили тисячі багатоповерхівок на Луганщині, відновити хочуть аж 4

Російські окупанти знищили понад 3 тисячі будинків в Луганській області. Тепер же окупаційна влада планує відновити цілих 4 будинки.

Окупанти вирішили відновити на території міст Щастя та Рубіжне 4 багатоквартирні житлові будинки. Водночас Луганська ОВА інформує, що на території Луганщини через російську агресією пошкоджено або повністю зруйновано близько 3 200 багатоповерхівок.

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Як живе окупована Луганщина

Крім того, окупанти перекрили в'їзд на Кремінщину, де в магазинах закінчуються харчі. Зокрема, люди не можуть потрапити ані в Кремінну, ані в Нову Краснянку.

Окупанти нібито спростити митний контроль на кордоні з Росією. Однак там ретельно перевіряють чоловіків, всі документи пасажирів, реєстрацію транспортного засобу та сканують речі.

Також окупаційна влада проводить фільтраційні заходи. У селі Піски Новопсковської громади близько 30 громадян викрадено та вивезено у невідомому напрямку.

Жителі окупованої Луганщини збідніли у 4 – 5 разів

Росіяни беруть гривню в обмін на рублі вдвічі дешевше, через що жителі окупованої Луганщини збідніли у 4 – 5 разів. Росія захопила весь агарний сектор Луганщини, після чого окупанти не знизили ціни на продукти та навіть не залишили їх на рівні зими 2022 року.

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У порівнянні з цінами на підконтрольній уряду України території, на окупованій частині Луганщини деякі продукти коштують удвічі дорожче. Зокрема, це картопля, птиця, буряк та свинина.

Значно дорожчі такі продукти споживчого кошика: яловичина на 86,34%, цукор кристалічний на 83,38%, олія соняшникова на 77,97%, сметана на 67,09%, капуста білокачанна на 64,55%, морква на 59,08%, макаронні вироби на 56,46%, борошно пшеничне на 55,08%, масло вершкове на 54,11%, яйця курячі на 42,65%.

Україна не забула про Луганщину

Російським загарбникам вдалося окупувати значну частину території Луганської області, проте українські військові не забули про жителів регіону. Наші воїни проводять контрнаступ на Луганщині.

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Щодня ЗСУ просуваються на декілька кілометрів на Луганському напрямку. Нещодавно українські захисники взяли під вогневий контроль трасу "Сватове – Кремінна".

Також ЗСУ вдалося звільнити від окупантів селище Невське. Там наші воїни завдали ворогу великих втрат, знищивши цілу батарею з 5 САУ 152 мм "Мста-С".

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