Окупанти в Маріуполі цинічно зносять будинки вже навіть без розбору завалів

Російські загарбники продовжують вчиняти злочини у захопленому Маріуполі. Цього разу окупанти почали зносити будинки навіть без розбору завалів.

Цинічні дії росіяни розпочали після оприлюднення даних про тіла загиблих під завалами. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Дані про загиблих неможливо отримати

"Перші будинки по проспекту Єдності 56 – 60 за посиленою охороною зі залученням "державних волонтерів" знесено", – написав Андрющенко.

Наразі росіяни нищать докази воєнних злочинів, адже пошук загиблих в розтрощених будинках фактично скасували.

Дані про нові тіла загиблих неможливо отримати у зв'язку з тим, що після знесення все вивозиться на сміттєзвалище Лівобережного району,

– заявив радник міського голови Маріуполя.

Він повідомив жахливий факт – якщо у відповідних будівлях залишались тіла вбитих російськими окупантами людей, то їх разом зі сміттям вивантажено на сміттєвому полігоні. Нелюдське поводження навіть зі загиблими набрало нечуваних обертів.

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3 червня Петро Андрющенко також повідомив, що в окупованому Маріуполі росіяни вирішили посилили фільтраційні заходи. Окупанти бояться бунтів і забороняють виїзд з міста.

Водночас на співпрацю з проросійськими бойовиками перейшли поліцейські, які залишилися в Маріуполі. Зрадники вирішили працювати в окупаційних органах квазіреспубліки.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що окупанти відновили у місті смертну кару та продовжують вбивати місцевих.

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