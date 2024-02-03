Кілька цілей: навіщо і кого росіяни масово завозять на Мелітопольщину

Росіяни намагаються витіснити українців у тимчасово окупованих містах. Для цього ворог завозить з Росії, Білорусі та інших країн, які співпрацюють з агресоркою, їхніх мешканців.

Про це 24 Каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, все це відбувається в рамках "програми запорізька цілина", яку ворог затвердив днями.

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Мета окупантів

Влаштовуючи таке переселення, росіяни переслідують декілька цілей. По-перше, окупантам треба замінити український генофонд, аби придушити спротив, що продовжує діяти попри другий рік повномасштабної війни.

По-друге, росіяни мають великий дефіцит кадрів починаючи від вчителів та лікарів у захоплених установах, та до будівельників. Вони потрібні ворогу для будівництва оборонних споруд.

"Вони вважають, що це сповільнює рух нашої української армії", – пояснив Федоров.

Крім цього, ворогу вкрай потрібна на тимчасово окупованих територіях різного роду влада. Як зазначив міський голова Мелітополя, до міста приїжджають з абсолютно різних регіонів.

"До лютого 2022 року у Мелітополі налічувалося 150 тисяч мешканців. Біля 60 – 70 тисяч виїхали. Натомість ворог завіз 100 тисяч осіб, щоб погасити спротив. Насичення максимально відбувається напередодні так званих виборів, які росіяни планують проводити протягом декількох місяців", – зазначив він.

Наразі окупанти продовжують заселення українських територій. Ба більше – вони не дозволяють нашим громадянам ні навідати родичів, ні перевірити своє майно. Бо, як повідомлялося раніше, вони крадуть квартири та іншу нерухомість українців і перепродають тим, хто приїжджає з Росії.

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