Окупанти можуть готувати диверсії на вокзалах та автошляхах

9 квітня 2022 , 18:55
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

У Генштабі попередили про високу ймовірність диверсій на об'єктах транспортної інфраструктури, тобто на вокзалах та автошляхах.

Наголосили, що ворог продовжує завдавати ракетних ударів по цивільних об'єктах всієї України.

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Росіяни й далі готуються до масштабного наступу на Сході. Окупанти зосереджують основні сили біля Маріуполя та Ізюма.

Удар по вокзалу у Краматорську 

Дивіться, яким був вокзал Краматорська до та одразу після удару окупантів:

 

Автор: Ольга Музика