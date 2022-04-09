Окупанти можуть готувати диверсії на вокзалах та автошляхах
9 квітня 2022 , 18:55Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
У Генштабі попередили про високу ймовірність диверсій на об'єктах транспортної інфраструктури, тобто на вокзалах та автошляхах.
Наголосили, що ворог продовжує завдавати ракетних ударів по цивільних об'єктах всієї України.
Важливо У лікарнях Дніпра рятують 15 дітей, поранених через ракетний удар по вокзалу Краматорська
Росіяни й далі готуються до масштабного наступу на Сході. Окупанти зосереджують основні сили біля Маріуполя та Ізюма.
Удар по вокзалу у Краматорську
- Нагадаємо, російські терористи зранку 8 квітня ракетами обстріляли залізничний вокзал Краматорська.
- Загинули 52 людини та ще понад сотня зазнала поранень.
- Пропагандисти як завжди намагались перекласти відповідальність на Україну. Однак кремлівські ЗМІ повідомили інформацію про вибух у Краматорську заздалегідь.
Дивіться, яким був вокзал Краматорська до та одразу після удару окупантів: