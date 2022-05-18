Окупанти нагострили зуб на ЗАЕС і збираються включати її в систему Росії
Джерело:"Медуза"
Російські окупаційна влада хоче привласнити Запорізьку АЕС та включити її у свою систему. У Росії цинічно заявили, що готові продавати електроенергію із ЗАЕС в Україну.
Російський віцепрем'єр приїхав в окупований Мелітополь
Відповідну заяву зробив віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін, який приїхав до тимчасово окупованого Мелітополя. Він цинічно сказав, що Росія готова продавати Україні електроенергію із Запорізької АЕС, яку росіяни захопили.
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Енергоелектрика – це такий товар, який неможливо покласти на склад. Тому якщо енергосистема України буде готова приймати і оплачувати гроші, значить працюватимемо, не буде приймати – (АЕС – 24 канал) працюватиме на Росію,
– сказав Хуснуллін.
Російський віцепрем'єр також заявив, що Росія не "турбуватиметься щодо того, куди продати електроенергію".
Росія хоче ввести рубль на окупованих територіях Запоріжжя
Під час поїздки у Запорізьку область Хуснуллін сказав, що "перспектива регіону – працювати у нашій дружній російській сім'ї".
Також він повідомив про плани окупаційної влади запустити рубль на Запоріжжі. За його словами, на окупованих територіях Запоріжжя людям почнуть платити зарплати та пенсії у рублях вже у травні.
Росія захопила ЗАЕС
- Збройні сили Росії ще на початку повномасштабної війни проти України захопили Запорізьку АЕС, на території якої навіть відкрили вогонь. У березні росіяни оголосили, що станція тепер буцімто належить "Росатому".
- Також Росія відправила на атомну станцію свого "гауляйтера" – головного інженера Ростовської АЕС Андрія Горбунова. Однак українські працівники Запорізької АЕС відмовилися співпрацювати з російським ставлеником.
- Президент Володимир Зеленський інформував, що росіяни тікають із ЗАЕС, оскільки не знають, як нею керувати.
- Голова Міненергетики Герман Галущенко заявляв, що Україна навіть не розглядає, що росіяни залишаться на ЗАЕС. Він повідомляв, що наразі відбувається синхронізація української енергосистеми з європейською.
- В Енергоатомі висловлювали сподівання, що питання Запорізької АЕС вирішиться протягом місяця. Там також повідомили, що окупанти заборонили керівникам ЗАЕС виїжджати з Енергодару. 3 травня вони не випустили з міста інженера Запорізької АЕС Юрія Чернічука.
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