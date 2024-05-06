Ворог знову намагався захопити острів Нестрига, – ОК "Південь"

Російські окупанти вкотре намагалися захопити острів Нестрига. Дмитро Плетенчук прокоментував бойову ситуацію на півдні країни.

Подробиці начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України розповів в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Що відбувається на Півдні

Плетенчук розповів, що минула доба була так само складною. Він зазначив, що було 9 штурмів з боку російських окупантів.

За його словами, ворог намагається посилювати тиск в районі Старомайорського, там було 3 спроби штурмів, під час яких росіяни втратили чотири танки. Так само досить складною є ситуація в Роботиному.

Ворог двічі атакував Кринки та знову намагався захопити острів Нестрига,

– сказав Плетенчук.

Він розповів, що з початку цієї доби продовжилися штурми на Кринки та острови. Також він додав, що сьогодні зранку росіяни скинули вже 6 КАБів.

За його словами, суттєвих змін у характері дій ворога не виявлено, так само, як і ознак створення наступальних угруповань.

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