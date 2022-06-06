Окупанти намагаються сковувати ЗСУ на Півдні і гатять з артилерії

На Південнобузькому напрямку вороги прагнуть скувати дії українських оборонців. Окупанти накривають позиції ЗСУ, а також і населені пункти вогнем з артилерії.

Про актуальну ситуацію на фронті розповіли в українському Генштабі. Наші військові кажуть, ворог гатить з артилерії усіх калібрів, що у нього є.

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Росіяни продовжують обладнання позицій

Російські війська накрили артилерійським вогнем райони біля Таврійського, Нової Зорі, Степової Долини, Новомиколаївки та Кобзарців. Також загарбники докладають зусиль, аби обладнати свої позиції. Мовиться про район Шевченівки, Ольгіного та інших населених пунктів.

На Півдні успішно працює українська артилерія

Таким діям, як повідомляли раніше в оперативному командуванні "Південь", успішно протистоять українські військові. Наші артилеристи накрили ворожий зенітний ракетний комплекс "ТОР М1", також під український вогонь потрапили російські самохідні гаубиці та реактивні системи залпового вогню.

Українським військовим 5 червня вдалось ліквідувати і близько 60 загарбників. Проте в ОК "Південь" зауважили: ситуація зараз – напружена. Російські війська постійно прагнуть покращити своє положення та продовжують укріплювати оборонні позиції.

Успіхи в наших оборонців 5 червня були і на Херсонщині. Їм вдалось знищити одразу три польові склади ворога.

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Актуальна ситуація на фронті: дані Генштабу

Головні зусилля окупантів спрямовані на захоплення Луганської та Донецької області.

Ворог сконцентрований на наступі на Слов'янськ. Російські війська атакували з авіації Лисичанськ, Оріхів та сам Слов'янськ.

На Лиманському напрямку росіяни ведуть наступальні дії у напрямку Святогірська. Бойові дії тривають і в районах сіл на березі Сіверського Дінця.

Загарбники продовжують штурмувати Сєвєродонецьк. Українські війська обстрілюють з мінометів та артилерії різних калібрів.

Триває штурм і на Бахмутському напрямі – за підтримки артилерії та авіації. Ворожа армія тут успіху немає.

У районах населених пунктів Комишуваха, Берестове та Миколаївка росіяни зазнали значних втрат.

Атаки ворога досі тривають поблизу Золотого, Оріхового, Гірського, Врубівки, Клинового, Білогорівки, Покровського та Роти.

Дивіться у відео, як військові з Закарпаття збили ворожий вертоліт: