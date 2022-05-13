Окупанти настільки озвіріли на війні в Україні, що їх почали боятися власні дружини

Жінки російських окупантів побоюються повернення своїх чоловіків, оскільки війна, яку вони розпочали в Україні, суттєво змінила світогляд та викривила психіку солдат.

Про це свідчать нові перехоплені розмови російських загарбників із їхніми рідними. У одній із таких проявляється вся агресія рашистів, яких почали боятися навіть власні дружини.

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Про що йдеться у новій перехопленій розмові СБУ

П’яний окупант, який зараз перебуває на Херсонщині, розповідає дружині про звірства над цивільними. Судячи із інтонацій, його історії дуже лякають жінку.

Я можу взяти людину і в голову "бам"… із кулемета сто людей прошити, так. Голову відірвати! Ти що в це не віриш? Настя, я дов***бом став, я взагалі єб***тим став,

– розповідає він.

Жінка стурбована тим, як вони житимуть разом, оскільки агресія чоловіка може проявитися і в цивільному житті. Проте загарбник не дуже цим переймається й натомість розповідає, що робить із мирним населенням в Україні.

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"Я цивільних в окопи кидав, в голову стріляв... Насте, ти на мене не дивись, те, що я в тебе такий "добрий". Я в тебе, який є, я приїду таким, яким є", – говорить він.



Водночас Служба безпеки України висловила надію, що такі солдати стануть добривом для нашої землі або ж – відповість за всі свої дії у суді. У відомстві додали, що його контакти, особисті дані і зізнання уже є в СБУ.

Що відомо про злочини окупантів з останніх перехоплень: коротко

Раніше СБУ опублікувала розмову росіян у якій йдеться про ротацію їхніх сил. Окупанти говорять, що після доукомплектації цілі частини відмовляються їхати на війну.

Крім того, служба оприлюднила перехоплення, у якому загарбники обговорювали "спортивну розвагу" – те, як вони на танках переїжджали легкові авто українців.

Ще в одній розмові фігурує мешканець окупованої Луганщини. У бесіді з дружиною він згадує про те, як його "товариші" жорстоко вбили українську жінку за те, що її брат начебто в "Азові".

З перехоплень також випливає, що росіяни бояться наших солдатів та підозрюють їх у вибухах на території Росії.

Вже неодноразово з'являлися свідчення, що росіяни розуміють становище, в якому вони опинилися. Так, на їхню думку вибратися з України можна лише після серйозної травми або смерті.

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