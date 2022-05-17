Окупанти не дають виїжджати з Херсонщини: запроваджують систему перепусток

Російські окупанти хочуть скоротити можливість виїхати з Херсонщини. Для цього вони почали вводити систему перепусток.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Росіяни не хочуть, щоб місцеве населення виїжджало на підконтрольну Україні територію.

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На Херсонщині росіяни запроваджують систему перепусток, щоб скоротити можливості виїхати з області, – розповів Юрій Соболевський.

Яка ситуація на Херсонщині

Мешканці тимчасово окупованих територій Херсонської області не підтримують загарбників та демонструють проукраїнські настрої. Вони щодня доводять, що росіяни дарма прийшли на чужу для себе землю. Збройні Сили України активно працюють над тим, щоб відкинути окупантів з Херсонщини.

"Місцеві продовжують відстоювати позицію та доводити, що Херсон – це Україна, а вони – українці. Попри терор та заборони, звитяжні люди руйнують плани ворога завдяки своїм переконанням і стійкості позицій",

– розповіли в оперативному командуванні "Південь".

16 травня мешканці Херсона повідомляли про вибухи та велику "хмару" чорного диму, яку було видно з усіх районів міста. Офіційно так і не повідомили, від чого сталося загоряння.

Також в Генеральному штабі Збройних Сил України розповіли, що українські військові успішно атакували позиції окупантів на Херсонщині. Вдалося знищити польовий склад боєприпасів біля населеного пункту Давидів Брід, що розташований поблизу кордону Миколаївської та Херсонської областей. А раніше захисники вже в 20-те вдарили окупантів в знаменитій Чорнобаївці.

Росіяни жахливо ставляться до місцевого населення Херсонщини. За словами представника комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федора Веніславського, окупанти вчиняють ті самі звірства, що раніше фіксували на Київщині та інших тимчасово окупованих територіях: вони викрадають людей, катують їх, ґвалтують жінок.

Веніславський вірить, що у 2022 році ЗСУ обов’язково звільнять Херсонщину. Окупантам там нічого робити, бо місцеві хочуть жити в Україні.

Як повідомила українська омбудсменка Людмила Денісова, на Херсонщині може статися гуманітарна катастрофа. До прикладу, лише в Херсоні запасів медикаментів залишилося всього на 2 тижні.

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