Окупанти обстріляли фермерів на Запоріжжі: пошкоджено господарську техніку

Російські окупанти обстріляли фермерське господарство в Запорізькій області. Вночі 30 квітня вони гатили по Таврійській територіальній громаді.

Внаслідок обстрілу пошкоджено інфраструктуру, техніку, а також насіння соняшника, яке зберігали на господарстві. Про це повідомив речник ОВА Іван Ареф'єв.

До речі Ворога добряче "покришили" поблизу Василівки: що відбувається на Запоріжжі

Люди не постраждали

На щастя, постраждалих немає. Тепер здійснюють процесуальні дії щодо відкриття кримінальної справи, що стосуватиметься порушення законів та звичаїв війни.

В ОВА показали фото з місця подій. На них видно прострілені стіни, спалену техніку та залишки снарядів на полях.

На Запоріжжі обстріляли фермерів / Фото Запорізької ОВА:

Окупанти тероризують фермерів на Запоріжжі

Із Запоріжжя 30 квітня заборонили рух транспорту через Кам'янське до Василівки. Це потрібно задля безпеки мирних жителів.

Загарбники на Запоріжжі відбирають у місцевих фермерів зерно й вивозять його до окупованого Криму. Місцеві розповідають, що цим займаються чеченці. Спочатку вони говорять з фермерами та пропонують ціну, занижену вдвічі. Буває, що замість грошей можуть давати "солярку", яку зливають зі своєї військової техніки.

Якщо люди не погоджуються, окупанти просто відбирають зерно й все одно вивозять. Тому фермери йдуть на умови чеченців, щоб мати хоч якісь гроші. Це "торгівля" під дулом автомата.

Нагадаємо, що росіяни тимчасово окупували деякі частини Запорізької області, зокрема, Бердянськ і Мелітополь. Через це Україна тимчасово втратила вихід до Азовського моря.

Дізнайтесь більше – ЗСУ потужно "покрошили" ворога на Запоріжжі: