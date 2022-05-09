Окупанти обстріляли Ганнівку у Криворізькому районі

Збройні сили Росії вкотре обстріляли Дніпропетровську область. Під вогнем російських військових опинилося село Ганнівка.

Через обстріл населений пункт залишився без світла

Про черговий ворожий обстріл повідомив глава Дніпровської обласної ради Микола Лукашук. Він написав у соцмережах, що війська агресора завдали удару по Ганнівці у понеділок, 9 травня.

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Унаслідок обстрілу села у Криворізькому районі ніхто не постраждав. Водночас через обстріл населений пункт залишився без світла. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Щодо безпекової ситуації на Дніпропетровщині: сьогодні окупанти обстріляли село Ганнівка у Криворізькому районі. На щастя, ніхто не постраждав, але населений пункт поки що без світла. Фахівці працюють над відновленням електропостачання,

– повідомив Лукашук.

Він також написав, що Збройні Сили України повністю контролюють ситуацію на всіх напрямках у Дніпропетровській області.

"Окупаційних військ на території області не було й немає", – додав Лукашук.

Російські війська обстрілюють Дніпропетровську область

Збройні Сили Росії 4 травня завдали ракетного удару по Дніпру, внаслідок чого пошкодили один з об'єктів транспортної інфраструктури Дніпра. Згодом Микола Лукашук повідомив, що внаслідок ракетного удару пошкоджена контактна мережа.

Майже відразу після вибуху в мережі з'явилося відео "прильоту", через що в Службі безпеки України відкрили провадження.

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Російські війська гатять і по інших населених пунктах у Дніпропетровській області. Ввечері 8 травня російські загарбники обстріляли Зеленодольську громаду, що на кордоні між Дніпропетровською та Херсонською областями. Снаряди влучили по околицях села Велика Костромка.

У понеділок, 9 травня, війська Росії завдали удару по Широківській громаді. Для обстрілу російські військові використали "Гради". Глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко інформував, що в селі Ганнівка один будинок зруйновано та ще декілька пошкоджено. На щастя, люди не постраждали.

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