Окупанти обстріляли гуманітарний хаб та житлові будинки в Херсоні: серед поранених дитина
Джерело:Олександр Прокудін
Росіяни вкотре обстріляли Херсон. Окупанти завдали терористичного удару по гуманітарному штабу й житлових кварталах.
В обід 11 липня росіяни обстріляли житлові квартали Херсона. Окупанти влучили в гуманітарний штаб та щонайменше 5 житлових будинків
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Що відомо про постраждалих
У місцях обстрілів сталися пожежі. Наразі там працюють рятувальники та медики. Станом на 15:33 відомо про 5 постраждалих через російські обстріли Херсона. Серед них – 8-річний хлопчик, в котрого діагностували поранення середнього ступеня тяжкості. На момент ворожого удару він перебував на подвірʼї будинку.
У 68-річного чоловіка – важкі поранення. Йому уламками травмувало голову, шию, грудну клітину, руки та ноги. Ще Двоє людей, 56-річна жінка та 52-річний чоловік, зазнали поранення середнього ступеня тяжкості. Ще один чоловік постраждав у Кіндійці.
Усіх потерпілих шпиталізували, лікарі надають їм необхідну медичну допомогу,
– повідомив Прокудін.
За попередніми даними Херсонської обласної прокуратури, окупанти атакували мирне населення з артилерії. Окрім гуманітарного штабу та будинків, пошкоджені господарські споруди, газопровід та лінії електропередач.
За цим фактор розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 КК України).
Внаслідок попереднього обстрілу загинула жінка
За кілька годин до цього, близько 10:50, російські загарбники вдарили з "Градів" по Софіївці Станіславської громади – постраждали мирні люди. Попередньо, загинула жінка й ще один чоловік зазнав поранення. Дані щодо постраждалих ще уточнюються.
За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина 2 статті 438 КК України).
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями наразі документують воєнні злочини, скоєнні російськими військами.
Яка ситуація у Херсонській області
- За минулу добу росіяни здійснили по регіону 52 обстріли, випустивши 297 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", РПГ, та БпЛА. Окупанти цілили у житлові квартали населених пунктів.
- Зокрема 10 липня росіяни вдарили з артилерії по житловому будинку у селі Інженерне. Через ворожий обстріл руйнувань зазнав багатоквартирний будинок. Постраждали дві 79-річні жінки, які перебували у власних оселях.
- Натомість по місту Херсон за добу ворог випустив 21 снаряд.
- Загалом впродовж 10 липня через російську агресію зазнали поранень 3 мирних жителів області.