Окупанти обстріляли гуманітарний хаб та житлові будинки в Херсоні: серед поранених дитина

Росіяни вкотре обстріляли Херсон. Окупанти завдали терористичного удару по гуманітарному штабу й житлових кварталах.

В обід 11 липня росіяни обстріляли житлові квартали Херсона. Окупанти влучили в гуманітарний штаб та щонайменше 5 житлових будинків

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Що відомо про постраждалих

У місцях обстрілів сталися пожежі. Наразі там працюють рятувальники та медики. Станом на 15:33 відомо про 5 постраждалих через російські обстріли Херсона. Серед них – 8-річний хлопчик, в котрого діагностували поранення середнього ступеня тяжкості. На момент ворожого удару він перебував на подвірʼї будинку.

У 68-річного чоловіка – важкі поранення. Йому уламками травмувало голову, шию, грудну клітину, руки та ноги. Ще Двоє людей, 56-річна жінка та 52-річний чоловік, зазнали поранення середнього ступеня тяжкості. Ще один чоловік постраждав у Кіндійці.

Усіх потерпілих шпиталізували, лікарі надають їм необхідну медичну допомогу,

– повідомив Прокудін.

За попередніми даними Херсонської обласної прокуратури, окупанти атакували мирне населення з артилерії. Окрім гуманітарного штабу та будинків, пошкоджені господарські споруди, газопровід та лінії електропередач.

За цим фактор розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 КК України).

Внаслідок попереднього обстрілу загинула жінка

За кілька годин до цього, близько 10:50, російські загарбники вдарили з "Градів" по Софіївці Станіславської громади – постраждали мирні люди. Попередньо, загинула жінка й ще один чоловік зазнав поранення. Дані щодо постраждалих ще уточнюються.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина 2 статті 438 КК України).

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями наразі документують воєнні злочини, скоєнні російськими військами.

Яка ситуація у Херсонській області