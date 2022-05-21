Окупанти обстріляли харківську Салтівку: є поранені

Російські військові знову обстріляли Харків та область. Через ворожий вогонь протягом 21 травня у Харківській області восьмеро людей отримали поранення.

П'ятеро жителів Салтівки зазнали поранень

Відповідні дані озвучили у пресслужбі Харківської обласної військової адміністрації. Повідомляється, що 21 травня збройні сили Росії обстріляли житловий масив Салтівка у Харкові.

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Унаслідок ворожого обстрілу Салтівки п'ятеро жителів Харкова зазнали поранень.

Ще троє людей отримали поранення в інших районах Харківської області

У Харківській ОВА повідомили, що російські окупанти також цинічно обстрілювали території:

Лозівського району;

Чугуївського району;

Шевченківську громаду Куп'янського району.

Внаслідок обстрілів військ армії агресора поранення отримали ще троє людей – по одному у кожному з вище названих районів.

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Яка ситуація на Харківщині

Збройні Сили України на початку травня розпочали контрнаступ на Харківському напрямку. З 5 травня українським захисникам і захисницям вже вдалося звільнити майже 23 населені пункти в Харківській області.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов 19 травня заявив, що близько 25% території Харківської області досі окуповані. Попри це росіяни не припиняють цинічно обстрілювати цивільну інфраструктуру Харківщини.

Протягом 20 травня через російські обстріли було поранено 20 людей. Збройні сили Росії завдали важкого удару по Будинку культури в Лозовій, внаслідок чого 8 людей отримали поранення. Дві ворожі ракети вдалося перехопити, однак одна таки влучила.

Також глава Харківської ОВА інформував, що росіяни на Харківщині намагається утримати зайняті рубежі. За його словами, наразі найгарячіше на Ізюмському напрямку.

Українським воїнам вдалося звільнили селище Питомник у Харківській області. Після російських загарбників там не вцілів жоден будинок. У Дергачівській міській раді опублікували моторошні фото селища. Зауважимо, що про звільнення Питомника у Генеральному штабі повідомили 11 травня.

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