Після нищівного удару ЗСУ росіяни обстріляли житловий квартал Мелітополя

Окупанти 20 серпня обстріляли житловий квартал Мелітополя. Це відповідь на те, що ЗСУ вночі завдали нищівного удару по черговій військовій базі росіян.

Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що підрозділи ворожої ППО не змогли перехопити наші ракети. Все тому, що основну частину протиповітряної оборони окупанти передислокували до Херсонської області.

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Мовиться про військову базу, що біля аеродрому. За словами Федорова, окупанти вже неодноразово намагаються її відновити.

Удар по житловому району

Загарбники застосували свою звичну тактику – вдалися до традиційних терористичних актів, які часто застосовують у Донецьку.

Через декілька хвилин після обстрілу військової бази вони запустили з колишнього Якимівського району ракету по житлових будинках. Снаряд прилетів до вулиць Українська та Герцена.

Один місцевий житель постраждав. Зараз він перебуває в лікарні.

Близько 10 будинків цивільних зазнали руйнування.

Люди зняли відео, як ракета росіян летить з півдня на північ Мелітополя.

Вибухи у Мелітополі

17 серпня у селах, що біля Мелітополя, місцеві чули вибухи. Зокрема, в Мордвинівці, Гірсівці та Дунаївці. Потім пішли автоматні черги.

До речі, раніше Федоров зазначав, що в Мелітополі добре працюють партизани. Їх основні завдання:

перекриття постачання озброєння, боєприпасів та їхня ліквідація; інформування українських силових структур про розташування та пересування ворога; демотивація колаборантів та окупантів.

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