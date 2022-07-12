Мер Миколаєва показав обстріляні ворогом лікарні міста

російські військові рано-вранці ракетами вкотре атакували Миколаїв. Окупанти вирішили "денацифікувати" лікарні міста.

В одному закладі поранений охоронець

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що від обстрілів ворога пошкоджень зазнали дві лікарні на території Миколаєва. Повідомляється, що в будівлях вибиті вікна, а також у деяких приміщеннях впала стеля.

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Як розповів Олександр Сєнкевич, персонал та пацієнти лікарень, на щастя, не постраждали. Водночас мер Миколаєва повідомив, що в одному закладі поранений охоронець.

Також, як пише місцевий ресурс "НикВести", внаслідок ранкового обстрілу Миколаєва були пошкоджені зовнішні та внутрішні газопроводи, газове обладнання.

Бригади "Миколаївгазу" намагаються відремонтувати пошкодження.

Наслідки обстрілу Миколаєва / Фото з телеграмів Олександра Сєнкевича та "НикВести"

росія знову обстріляла Миколаїв: що відомо

12 липня у Миколаївській області о 4:05 ранку оголосили повітряну тривогу. Уже через декілька хвилин місцеві жителі почули потужні звуки вибухів у Миколаєві.

Через 10 хвилин після оголошення тривоги інформацію про обстріл підтвердив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу з боку російських окупантів.

О 09:49 очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що кількість постраждалих внаслідок удару ворога збільшилася до 12 людей. Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко додав, що окупанти били по місту з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С". Також відомо, що по мирних мешканцях окупанти випускали касетні снаряди.

За словами Віталія Кіма, росія вдарила по Миколаєву 19 ракетами, внаслідок чого в місті утворились 24 лунки.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім інформував, що по Миколаєву працює ворожий дивізіон С-300. Обстріли Миколаєва та області тривають вже декілька днів поспіль.

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