Окупанти обстріляли Полтавщину: є постраждалі, зокрема 10-річна дитина

Російські війська вночі 16 вересня атакували Полтавщину ракетами та безпілотниками. Відомо, що постраждали люди, серед потерпілих дитина.

Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

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"Ворог атакував Полтавщину ракетами та БпЛА. У Миргородському районі було чутно звуки вибухів", – зазначили в ОВА.

Зазначають, що влучань в цивільну чи критичну інфраструктуру немає. Втім, уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків.

Що відомо про жертв та потерпілих

Пронін повідомив, що за попередньою інформацією, постраждало троє людей, серед них – одна десятирічна дитина. За словами керівника ОВА, усі потерпілі перебувають у лікарні.

Унаслідок атаки жертв немає.

Нічна атака: головне

16 жовтня ворог атакував Україну ракетами та дронами з різних напрямків. Вибухи лунали у Дніпропетровській та Полтавській областях.

Сили протиповітряної оборони вночі знищили 2 з 5 випущених ракет Х-59 та 11 з 12 дронів типу "Шахед".

Авіаційні ракети атакували північні та східні регіони України, водночас "Шахеди" противник направив у різних напрямках, зокрема на захід.

Дніпропетровщину росіяни атакували ракетами. Одну вдалося збити, а інша поцілила по території Дніпровського району.

Крім того, ворог запустив дрони на Хмельниччину. В області активно працювали сили ППО, влучань та пошкоджень вдалось уникнути.

За словами речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, робота ППО була ускладнена погодними умовами.

Увага. Вночі загарбники запустили по Україні одну балістичну ракету "Іскандер М", 5 керованих авіаракет Х-59 та 12 ударних дронів "Шахед".