Росіяни обстріляли Сіверськ на Донеччині: загинули 4 людей

Ввечері 14 квітня російські військові обстріляли з реактивних систем залпового вогню Сіверськ Донецької області. На жаль, не минулося без загиблих.

Так, внаслідок ворожого обстрілу в Сіверську загинули чотири людини. Про наслідки російської атаки розповів голова Донецької ОВА.

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Найстаршому 86: загинули 4 чоловіків

Сіверськ зазнав російського обстрілу з реактивної артилерії ввечері 14 квітня.

Зараз вдалося встановити, що від цього обстрілу загинули четверо чоловіків від 36 до 86 років,

– повідомив Вадим Філашкін.

Посадовець наголосив, що росіяни прагнуть вбити якомога більше наших людей. Додав, єдиний спосіб убезпечити себе — евакуюватися до більш безпечних регіонів України.

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