Окупанти оголосили в Херсоні цілодобову комендантську годину

Російські загарбники оголосили затяжну комендантську годину в Херсоні, а потім швидко передумали. Що там у них коїться – поки невідомо.

У Херсоні оголосили комендантську годину на добу

Про це повідомили російські ЗМІ. Про оголошення комендантської години оголосив заступник так званого голови військово-цивільної адміністрації регіону Кирило Стремоусов у відеозверненні.

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У Херсоні оголошено комендантську годину, яка триватиме 24 години цілодобово — лише для того, щоб ми могли відстояти наше місто Херсон,

– сказав Стремоусов у своєму зверненні.

Крім того, Стремоусов заявив, що "на деяких ділянках помічена техніка ворога, яка вишиковується в колони" і рекомендував мешканцям залишити місто.

Швидко передумали і видали "рекомендацію"

Однак, буквально через 15 хвилин Стремоусов видалив відео зі свого телеграм-каналу, а тоді перезалив його уже без згадування про комендантську годину. Згадку про це видалили і з відео, і з самого поста у телеграмі колаборанта.

При чому у відео дуже добре видно кривий перехід – відео однозначно склеювали.

Що відбувається в Херсоні

Аналітики ISW стверджують, що загарбники продовжують готувати запасні позиції на лівому березі Дніпра, облаштовуючи оборонні позиції на північний захід від Херсона та перекидаючи туди додаткові мобілізовані сили.

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