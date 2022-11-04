Окупанти оголосили в Херсоні цілодобову комендантську годину
Російські загарбники оголосили затяжну комендантську годину в Херсоні, а потім швидко передумали. Що там у них коїться – поки невідомо.
У Херсоні оголосили комендантську годину на добу
Про це повідомили російські ЗМІ. Про оголошення комендантської години оголосив заступник так званого голови військово-цивільної адміністрації регіону Кирило Стремоусов у відеозверненні.
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У Херсоні оголошено комендантську годину, яка триватиме 24 години цілодобово — лише для того, щоб ми могли відстояти наше місто Херсон,
– сказав Стремоусов у своєму зверненні.
Крім того, Стремоусов заявив, що "на деяких ділянках помічена техніка ворога, яка вишиковується в колони" і рекомендував мешканцям залишити місто.
Швидко передумали і видали "рекомендацію"
Однак, буквально через 15 хвилин Стремоусов видалив відео зі свого телеграм-каналу, а тоді перезалив його уже без згадування про комендантську годину. Згадку про це видалили і з відео, і з самого поста у телеграмі колаборанта.
При чому у відео дуже добре видно кривий перехід – відео однозначно склеювали.
Що відбувається в Херсоні
- За даними ОК "Південь" російські окупанти намагаються закріпитися на лівому березі Дніпра. Вони навіть заміновують підступи.
- В окупованому Херсоні вчора, 3 листопада, прогриміла потужна "бавовна". Ймовірно, загарбники невдало "покурили" на судноремонтному заводі.
- Російські військові на Херсонщині раптово почали знищувати вишки стільникового зв'язку. Це помітили в декількох селах.
- Також Херсон прокинувся 3 листопада без російського триколору. З будівлі обласної державної адміністрації зник прапор окупантів.
- Водночас росіяни потроху виводять артилерію та техніку з правого берега Дніпра та переміщають її на лівий. По всьому узбережжю річки на лівому березі, а також повз Каховське водосховище облаштовують фортифікаційні споруди.
- Крім того, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що загарбники стягують нових мобілізованих до Херсона.
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