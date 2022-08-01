Цинізму немає меж: окупанти планують провести рок-концерт на "Азовсталі"
1 серпня 2022 , 19:59Читать новость на русском
Завод "Азовсталь" у Маріуполі став символом незламності українських військових, які в меншості стримували сили ворога, які переважали. Тепер на "Азовсталі", де гинули українські захисники, окупанти хочуть влаштувати свято на кістках.
Окупанти вже назвали дату концерту на "Азовсталі"
Місцеві жителі в Маріуполі розповіли журналістам 24 каналу, що російські окупанти планують рок-концерт на "Азовсталі". Загарбники планують провести концерт уже 4 серпня.
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Про плани провести свято на кістках оголосили квазіреспубліки з Донецька й Луганська, а також "Молодая Гвардия "Единой России".
Що відомо про бої на "Азовсталі"
- російські військові від перших днів війни почали обстрілювати Маріуполь з різного типу озброєння. Окупанти буквально знищували місто, створюючи там гуманітарну катастрофу.
- У підсумку Маріуполь опинився у блокаді. Українські військові намагалися стримати загарбників, які значно переважали у живій силі та техніці. Наші воїни тримали оборону на "Азовсталі", на територію якої окупанти скидали надважкі бомби.
- Та в травні наші військові отримали наказ припинити оборону Маріуполя та зберегти свої життя. Понад 2 тисячі наших захисників евакуювали на окуповані території, після чого мають обміняти на російських полонених.
- 30 липня росіяни вбили понад 40 українських полонених з "Азовсталі", яких утримували в колонії в Оленівці. В Офісі Президента назвали дії росії – терактом.
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