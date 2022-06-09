Окупанти перевозять своїх рідних на Херсонщину: ті у захваті від рівня життя в Україні

Триває 106 доба героїчного протистояння України російським окупантам. Загарбники, намагаючись закріпити "руський мир" на тимчасово зайнятих територіях, почали перевозити туди свої сім'ї.

Зокрема, рідня російських окупантів у захваті від рівня життя українців на Херсонщині. Про це повідомили у зведенні оперативного командування "Південь" станом на 12:00 9 червня.

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Російські окупанти намагаються закріпитись у Херсонській області

В ОК "Південь" розповіли, що ситуація на Херсонщині й далі залишається складною. Намагаючись зупинити просування українських підрозділів у східному напрямку, російські окупанти зводять додаткові лінії оборони, створюють інженерні загородження й мінують територію радянськими боєприпасами 50-х років минулого століття.

При цьому, намагаючись встановити мінні загородження зі старих боєприпасів, на них уже підірвалось кілька російських саперів. Разом з тим, з метою покращення свого тактичного становища, ворог готується форсувати водні перешкоди у регіоні.

У Херсоні та деяких містах області з'являється інформація, що військові окупанти перевозять туди свої родини, намагаючись переконати місцевих, що вони тут назавжди,

– додали в оперативному командуванні.

В ОК "Південь" також підкреслили, що рідня окупантів при цьому не приховує свого захвату від рівня життя на Херсонщині, який навіть в умовах понад 100-денної окупації залишається у рази вищим, ніж у їхніх рідних російських регіонах.

Зведення оперативного командування "Південь" від 12:00 9 червня: дивіться відео

Останні новини з Херсонщини: коротко

За інформацією американського Інституту вивчення війни, на тимчасово окупованих територіях України росіяни здійснюють заходи з підготовки до проведення так званих "референдумів". На Херсонщині, зокрема, окупанти проводять фейкові "соціологічні опитування", де шляхом маніпуляцій намагаються створити картинку про "позитивне ставлення" місцевих мешканців до Росії.

Разом з тим радник очільника Офісу Президента Олексій Арестович 9 червня запевнив, що Збройні Сили України на Херсонщині пішли у контрнаступ й "поховали" російську батальйонну тактичну групу.

Нардеп від "Слуги народу" Олексій Ковальов, який залишився на території тимчасово окупованої Херсонщини, пішов на співпрацю із загарбниками. Проти нього можуть відкрити справу за колабораціонізм.

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