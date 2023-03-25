Через великі втрати під Бахмутом окупанти посилюються десантниками

Ситуація у Бахмуті складається точно не на користь росіян. Щодня вони зазнають величезних втрат на цьому напрямку.

Про це в етері телемарафону повідомив представник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, за добу 23 березня на околицях Бахмута Сили оборони знищили 332 окупантів, ще 188 були поранені.

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Підрозділи окупантів посилюють десантниками

Череватий розповів, що протягом минулої доби безпосередньо у Бахмуті сталося 28 бойових зіткнень.

Ми тут бачимо іншу тенденцію – не те, що вони відходять, а що через великі втрати їм доводиться посилюватися за рахунок підрозділів регулярної армії Росії, насамперед повітряно-десантних військ,

– повідомив речник.

Додамо, що, попри шалені втрати, армія Росії все ще намагається вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Такими діями росіяни ще більше пришвидшують свою поразку, адже наші оборонці щодня масово знищують ворогів.

Лише за минулу добу Сили оборони прорідили ряди загарбників ще на 720 осіб. Відтак, з початку повномасштабної війни Сили оборони вже ліквідували 169 890 тисяч російських окупантів.

Дані про сповільнення наступу окупантів потребують аналізу

У розвідувальному огляді Міноборони Британії 25 березня заявили, що штурм російськими військами міста Бахмут на Донбасі значною мірою зупинився.

Таку зупинку наступу пов'язують зі значним виснаженням російських сил. Крім того, припускають, що Росія, ймовірно, змістила свій оперативний фокус на Авдіївку, що на південь від Бахмута, і на сектор Кремінна-Сватове на півночі. Це райони, де Росія, швидше за все, прагне лише стабілізувати лінію фронту.

Череватий прокоментував цю інформацію. За його словами, Бахмут й досі є епіцентром військових зіткнень, тому ці дані потребують перевірки.

Однак він зауважив, що за сьогодні, 25 березня, було 18 боєзіткнень, а ще недавно їх було 30-50. Череватий додав, що факти сповільнення наступу російської армії можуть підтвердитися вже найближчого тижня.