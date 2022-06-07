Окупанти планують деукраїнізувати стелу "Маріуполь"

Російські загарбники хочуть демонтувати напис назви Маріуполь українською мовою на в'їзді в місто. Саме така деукраїнізація, на думку окупантів, те першочергове, чого потребує місто.

Як розповіли у Маріупольській міській раді, у планах окупаційної влади знести цей напис і встановити російськомовний.

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Міськрада Маріуполя показала відео, на якому загарбники говорять про демонтаж напису.

Буде виправлено на нормальну російську назву російського міста,

– сказав чоловік російською мовою.

Зауважимо, що українське й російське написання назви міста відрізняється літерою "і", чинний напис пофарбований у кольори прапора України.

Люди голодують, поки окупанти деукраїнізовують стелу "Маріуполь"

Міськрада зазначає, що доки агресори займаються "деукраїнізацією" стели, люди в Маріуполі голодують, у міста досі немає води, світла та газу.

"Місто вщент зруйноване та вже на межі епідемії. "Рускій мір" він такий", – підсумовує законна влада Маріуполя.

Яка ситуація у Маріуполі

Російські окупанти, нещадно знищивши Маріуполь, тепер намагаються захопити все, що ще вціліло. Так, нещодавно вони захопили місцеві відділення Укрпошти й встигли навіть присвоїти їм російські поштові індекси.

Маріупольці, яким вдалося вижити протягом кількох місяців нещадних бомбардувань та обстрілів, зараз годинами стоять під спекою у чергах за жалюгідною "допомогою" від Росії, а стабільного водопостачання у місті досі немає. Черги за жменькою продуктів щодня сягають від 1,5 до 2 тисяч людей.

При цьому окупанти нахабно "хазяйнують" у маріупольських школах – звідти вивозять усі підручники українською мовою. Натомість загарбники завозять свої, російські книги, а "розумні дошки" крадуть й переправляють у тимчасово окупований Донецьк.

За останніми даними від Петра Андрющенка, загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Маріуполі загинули близько 22 тисяч людей.

У захоплених містах і селах окупанти одразу ж знімають таблички з українськими назвами й міняють їх на російські. Ще навіть мертвих з-під завалів не встигли прибрати, але таблички вже замінили.

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