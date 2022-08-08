Окупанти погрожують підірвати ЗАЕС: омбудсмен вимагає реакції ООН, МАГАТЕ і всього світу

Дмитро Лубінець закликав світ відреагувати на замінування території Запорізької АЕС. Адже російські окупанти погрожують підірвати небезпечний ядерний об'єкт.

Лубінець просить світ відправити безпекову місію на ЗАЕС

Руйнівні наслідки такого ядерного тероризму відчує не лише Україна, а й цілий світ. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що радіоактивним викидам байдуже на державні кордони.

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Лубінець згадав погрози начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту зс росії валєрія васільєва про те, що на території ЗАЕС буде або російська земля, або випалена пустеля. Саме тому російські окупанти й замінували територію атомної станції.

Крім того, гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі констатував порушення 5 з 7 основоположних принципів ядерної безпеки на ЗАЕС.

Вчергове закликаю ООН, МАГАТЕ і всю світову спільноту вжити заходів для направлення безпекової місії на Запорізьку АЕС, повністю демілітаризувати територію АЕС та надати гарантії безпеки співробітникам станції та мешканцям Енергодару для обслуговування АЕС,

– наголосив Лубінець.

У ці організації вже відправили листи із відповідним закликом.

Омбудсмен наголосив, що лише рішучі та спільні дії світової спільноти зможуть вберегти мільйони життів.

Що відбувається на ЗАЕС: останні новини

З початку серпня російські військові знову почали обстрілювати ЗАЕС, яка перебуває під їхньою окупацією ще з початку березня.

6 серпня в МАГАТЕ заявили, що існує реальний ризик ядерної катастрофи, а в Міністерстві охорони здоров'я опублікували список дій у разі радіаційної аварії.

7 серпня росіяни ледь не поцілили по контейнерах відпрацьованого ядерного палива. До сховища снаряди не долетіли всього лиш 20 метрів.

Президент "Енергоатому" Петро Котін повідомив, що ворог намагається відрізати ЗАЕС від української енергосистеми й підключити станцію до своєї.

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