Окупанти покинули майже всі блокпости Мелітопольського району, – мер

Контрнаступ ЗСУ на деяких напрямках проходить дуже вдало. Ворог не просто зазнає втрат, а панічно втікає.

Відважні українські воїни з усіх сил намагаються якомога швидше звільнити нашу землю від російських окупантів. Усі мрії ворога про те, що йому вдасться надовго затриматися в Україні, розбиваються на друзки після зустрічі з нашими героїчними захисниками та захисницями.

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Російські окупанти втекли з блокпостів

Мелітопольський район дуже довго потерпав від російських окупантів. Мер міста Іван Федоров повідомив радісну звістку – незабаром мирному населенню регіону росіяни вже загрожувати не будуть.

Російські окупанти намагалися розігнати фейки про те, що Україна збирається "здати" Запоріжжя, а ЗСУ не будуть проводити деокупацію.

Реальність показала, що ситуація кардинально протилежна: наші воїни активно б'ють ворога та звільняють від нього наші міста та села.

Звісно, кожного дня окупанти посилюють тиск на мирних людей та створюють багато проблем, але загальна тенденція незмінна – ЗСУ вдасться прогнати російських загарбників з України.

У найближчі тижні – місяці Мелітополь буде деокупований. Нам вдасться відновити українську державність на території нашого міста. І ми віримо у наші героїчні ЗСУ. Три дні тому зі всіх блокпостів на території Мелітопольського району росіяни поїхали. Втекли, завдяки ЗСУ. І навіть з території Василівки вони перемістилися до Зеленого Гаю через страх наступу наших військових,

– розповів Федоров.

Також він додав, що в самому Мелітополі російські окупанти відключили український зв'язок та інтернет. Він розповів, що подекуди знайти зв'язок можна, а також закликав мелітопольців, які виїхали, підтримувати контакт з мешканцями міста, яке тимчасово перебуває в окупації.

Ситуація на окупованих територіях: коротко про останні події

Російські окупанти почали тероризувати фермерів на Херсонщині. Стало відомо про випадки викрадення та тортур.

Загарбники вирішили привласнити собі АЗС на Херсонщині. Вони хочуть завозити пальне з Криму та продавати його на наших заправках.

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