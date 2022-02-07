Окупанти поширили фейк про "найманців з Польщі" на Донбасі

Російські пропагандисти не зупинились на тому, що "побачили на Донбасі американських найманців", тепер черга дійшла і до польських. У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України запевняють, це – черговий фейк.

Про прибуття "польських найманців" на Донбас повідомили в одній з так званих "республік бойовиків". Цю "новину" підхопили одразу "РИА Новости".

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На Донбасі проти окупантів воюють українці

В Україні інформацію, яку поширили бойовики, одразу спростували. Вони зазначили, що представники збройних сил інших держав не воюють проти окупантів на Донбасі.

Центр стратегічних комунікацій нагадує, що на території України представники країн НАТО виступають тільки як інструктори. І вони перебувають в навчальних центрах,

– мовиться у повідомленні.

Російські пропагандистські ЗМІ поширили фейк / Фото з телеграму SPRAVDI

В МЗС Росії раніше неодноразово звинувачували США у намаганні "влаштувати войнушку на Донбасі ". Мовляв, на український Схід вже прибули американські спецпризначенці. Ба більше, привезли ще й начебто хімічну зброю, заявляв міністр оборони Сергій Шойгу.

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Останні абсурдні заяви російської пропаганди:

Пропагандисти стверджують, що нібито український безпілотник Spectator M1 прилетів на територію Білорусі для провокацій. Проте, як з'ясувалося, безпілотник був російським.

Російська пропаганда розігнала фейк, що "Нацкорпус" готує бомбу з ядерними матеріалами. У політсилі це одразу спростували.

Раніше Росія також зганьбилася недолугим фейком про обстріли на Донбасі з фантомної зброї.

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