Окупанти посилюють свої угруповання біля залізничної станції "Новий Айдар"

Російські окупанти не покидають спроб взяти повністю під контроль Луганську область. Там тривають активні бої.

Ворог посилює угруповання біля "Новий Айдар"

Стало відомо, що на Лиманському та Сєверодонецькому напрямках ворог проводить перегрупування військ, а також посилює угруповання біля залізничної станції "Новий Айдар". Про це свідчить оперативна інформація Генерального штабу Збройних Сил України станом на 18:00.

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На Лиманському та Сєверодонецькому напрямках противник проводить перегрупування військ. Відзначено посилення угруповання силами до батальйонної тактичної групи в районі залізничної станції "Новий Айдар",

– йдеться у повідомленні.

Натомість, як повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ, на Донецькому напрямку російські військові зосереджені на підготовці до наступу у напрямках Сєверодонецька, Соледара та Бахмута. Вони здійснюють поповнення запасів та перегрупування підрозділів.

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