Окупанти посилюють свої угруповання біля залізничної станції "Новий Айдар"
Джерело:фейсбук Генштабу ЗСУ
Російські окупанти не покидають спроб взяти повністю під контроль Луганську область. Там тривають активні бої.
Ворог посилює угруповання біля "Новий Айдар"
Стало відомо, що на Лиманському та Сєверодонецькому напрямках ворог проводить перегрупування військ, а також посилює угруповання біля залізничної станції "Новий Айдар". Про це свідчить оперативна інформація Генерального штабу Збройних Сил України станом на 18:00.
Головне Рідні захисників Маріуполя звернулися до лідера КНР і втрати окупантів: основне за 80 день війни
На Лиманському та Сєверодонецькому напрямках противник проводить перегрупування військ. Відзначено посилення угруповання силами до батальйонної тактичної групи в районі залізничної станції "Новий Айдар",
– йдеться у повідомленні.
Натомість, як повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ, на Донецькому напрямку російські військові зосереджені на підготовці до наступу у напрямках Сєверодонецька, Соледара та Бахмута. Вони здійснюють поповнення запасів та перегрупування підрозділів.
Луганщина: останні новини
- Сергій Гайдай 13 травня повідомив, що російські загарбники кинули всі зусилля, щоб прорвати українську лінію оборони. Глава Луганської ОВА констатував ускладнення ситуації у регіоні.
- Повідомлялося, що ворог перекинув на територію Луганської області величезну кількість військової техніки. Тільки за добу в Луганській області нарахували проходження понад 2 тисяч одиниць ворожої техніки.
- Тільки 13 травня у населених пунктах Гірської та Попаснянської громад росіяни зруйнували 50 будинків. Також у Лисичанську влучили в будівлю заводу. Гайдай повідомляв, що таку кількість будинків Луганщина втрачає щодня.
- У Врубівці, що у Попаснянській громаді, ситуація вкрай гостра – росіяни стріляють системами залпового вогню і все частіше застосовують авіацію.
- Протягом доби, 13 травня, українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об'єднаних сил відбили 10 атак ворога на Донбасі.
- Збройним Силам України вдалося потопити катер окупантів на Луганщині. Росіяни його використовували під час форсування Сіверського Дінця. Що ж тепер він також пішов в слід за російським кораблем.
- Сьогодні, 14 травня, із Сєвєродонецька, що в Луганській області, вперше за довгий час відбулася евакуація мирних людей. Від обстрілів російських загарбників вдалося врятувати 17 людей.
Зауважте – Батальйон рашистів відмовився йти в наступ, – Гайдай про розгром окупантів на Сході: дивіться відео