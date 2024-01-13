Шукають інформаторів серед підлітків: окупанти вдалися до цинічних методів на Запоріжжі

З окупованих територій надходять повідомлення, що росіяни намагаються тиснути на українських підлітків, проводячи рейди на спортивні секції. Це є ще одним кроком до розбудови поліцейської держави на тимчасово підконтрольних загарбникам землях.

Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков. Він зазначив, що загарбники намагаються відтворити на окупованих територіях ідентичні до російських моделі стеження за людьми.

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Нові підступи окупантів

Росія не може перемогти рух спротиву на тимчасово окупованих територіях, який вдається до частих акцій та співпрацює з Силами оборони. У відповідь окупанти намагаються посилювати тиск на місцеве населення, зокрема й на підлітків.

"Свого часу в Бердянську був прецедент, коли двоє підлітків з великою проукраїнською позицією загинули від російської зброї, захищаючи свої ідеали. Окупанти розуміють, що молоде покоління є стійким носієм українських цінностей, тому, не гидуючи нічим, вони готові тиснути на молодь", – розповів Ашурбеков.

Для цього росіяни проводять часті рейди по школах, гуртках та дитячих секціях з метою побудувати мережу донощиків. Це є логічним наслідком дій агресора ще з самого початку повномасштабного вторгнення, коли вони намагалися одразу взяти під контроль освітні та культурні заклади.

Окупанти ведуть боротьбу за свідомість молоді. Саме з цією метою вони також роблять так звані "освітні візити", коли росіяни намагаються силоміць відправляти дітей з окупованих територій "на відпочинок" до Росії для того, щоб прищепити юним українцям російські цінності.

Паралельно з цим на окупованих територіях Росія намагається використовувати дітей для тиску на батьків. Наприклад, окупанти шантажують батьків, що відмовляються від російських паспортів, освітою їхніх дітей.

"Фактично, на окупованих територіях діють норми тотального військово свавілля. Зокрема це і перевірки телефонів (для унеможливлення – 24 Канал) відкритих протестних акцій. Але спіраль "тихого протесту" серед мешканців тимчасово окупованих територій буде тільки зростати", – спрогнозував депутат облради.

Що ще відбувається на тимчасово окупованих територіях