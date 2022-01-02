Окупанти повністю блокують більшість КПВВ на Донбасі

Представники так званої окупаційної влади продовжують блокувати рух на контрольних пунктах в'їзду – виїзду на Донбасі. Наразі 5 із 7 дорожніх коридорів не працюють.

У Міністерстві внутрішніх справ нагадали, що за рішенням командувача операції Об'єднаних сил, усі КПВВ відкриті для пропуску через лінію розмежування з окупованими територіями на Сході України.

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Окупанти блокують рух через КПВВ

Російські окупанти продовжують повністю блокувати рух на 5 із 7 дорожніх коридорів.

КПВВ "Станиця Луганська"

Щоденно пропуск через лінію розмежування здійснюють тільки в Станиці Луганській. За тиждень інтенсивність перетину лінії розмежування зменшилась на 9%. Через цей дорожній коридор

на тимчасово окуповану територію України пройшли 6 553 людини,

на контрольовану територію – 5 512.

Дорожній коридор "Новотроїцьке"

Через КПВВ "Новотроїцьке" окупанти пропускають лише окремих громадян двічі на тиждень – у понеділок та п'ятницю. За останній тиждень лінію розмежування в контрольному пункті перетнули

424 людини та 84 автівки до тимчасово окупованої частини Донеччини,

292 людини та 72 машини – на підконтрольну українській владі територію.

КПВВ "Щастя"

Через цей пункт проїхали 3 вантажівки з гуманітарним вантажем від управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Для населення тимчасово окупованої території доставили

будівельні матеріали,

товари медичного призначення,

комп'ютерну техніку.

Загальна вага допомоги становила понад 28 тонн.

Росія готова розблокувати КПВВ за однієї умови

Нещодавно в Росії назвали нову умову відкриття КПВВ на Донбасі. Тепер окупанти хочуть, щоб Україна визнала їхню несертифіковану вакцину "Супутник V".

Однак українська сторона не йтиме на провокації бойовиків.

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