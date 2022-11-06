Росіяни намагаються знову захопити Білогорівку: чим ЗСУ налякали окупантів

Російські військові намагаються знову окупувати Білогорівку, що в Луганській області. Окупанти хочуть знову захопити селище, адже побоюються контрнаступу ЗСУ.

Про те, що росіяни не полишають спроб захопити Білогорівку, в ефірі каналу "Київ" повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, росіяни розуміють, що якщо їх відкинуть від Білогорівки, то наступним ЗСУ звільнять Лисичанськ.

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ЗСУ можуть звільнити Лисичанськ

Сергій Гайдай пояснив, що Білогорівка – плацдарм і є принциповим населеним пунктом для окупаційних військ Росії. Як сказав Гайдай, якщо ЗСУ почнуть стрімко просуватися на Луганщині, то окупанти втечуть із Сєвєродонецька.

Показуємо Білогорівку на карті

Він зазначив, що Сєвєродонецьк настільки розбитий, що не може використовуватися як фортеця.

Крім того, за словами Гайдая, наразі на Луганському напрямку зі сторони Росії воюють мобілізовані, а також зеки з ПВК "Вагнера". Він нагадав, що в районі Макіївки на Луганщині росіяни втратили майже батальйон.

Повідомляється, що росіяни не забирають своїх загиблих, яких ЗСУ знищили поблизу села Макіївка, що у Сватівському районі. Гайдай пояснив це тим, що за загиблих окупантів в Росії обіцяли платити грошові компенсації, а так, "немає тіла – немає "Лади".

Яка ситуація на Луганському напрямку

. 19 вересня стало відомо, що Збройні Сили України повність взяли під контроль селище Білогорівка , що в Луганській області. Наші захисники вже провели зачистку від окупантів.

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