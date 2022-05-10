Окупанти продовжують авіабомбардування "Азовсталі": як виглядають наслідки штурму

10 травня 2022 , 16:49
Читать новость на русском

Джерело:

Петро Андрющенко

Російські військові не припиняють обстрілювати завод "Азовсталь" у Маріуполі. Окупанти обстрілюють металургійний комбінат, піднявши в небо авіацію.

На "Азовсталі" понад 100 цивільних

Петро Андрющенко, заступник мера Маріуполя, у соціальних мережах повідомив, що збройні сили Росії продовжують завдавати ударів по "Азовсталі".

Варте уваги Виснажені і голодні: у Маріуполі показали жахливі фото дітей та дорослих 9 травня

Він опублікував відео із заводу, де через російські обстріли над "Азовсталлю" у небі здійнявся стовп диму. Росіян не зупиняє навіть те, що в укритті на заводі ховаються цивільні.

Заступник Вадима Бойченка повідомив, що на "Азовсталі" перебуває понад 100 мирних людей.

Маріуполь. "Азовсталь" прямо зараз. Авіабомбардування. Понад 100 цивільних. Захисники Маріуполя. Ми всі у невідплатному боргу у захисників Маріуполя,
– написав Андрющенко.

Відео із заводу "Азовсталь", який обстрілюють росіяни

Згодом Андрющенко опублікував відео наслідки обстрілу "Азовсталі" з Приморського району. Він наголосив, що відстань до точки авіаударів близько 12 кілометрів.

Відео наслідків штурму "Азовсталі" з Приморського району

Яка ситуація на "Азовсталі": останні новини

  • Генштаб Збройних Сил України ввечері 9 травня повідомив, що окупаційні війська Росії попри "режим тиші" відновили штурм та обстріл "Азовсталі".
  • Повідомлялося, що протягом 9 травня збройні сили Росії нещадно гатили по заводу в Маріуполі. Окупанти здійснили 34 вильоти. Вісім разів у небо підіймалися стратегічні бомбардувальники окупантів.
  • Зранку 10 травня українські захисники Маріуполя повідомили, що втратили зв'язок з польовим госпіталем. Унаслідок нічних обстрілів на "Азовсталі" є поранені.
  • Згодом оборонці Маріуполя заявили, що змогли вийти на зв'язок з польовим госпіталем. Заступник командира полку захисників Маріуполя капітан Святослав Паламар повідомив про велику кількість поранених.
  • Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук інформувала, що на "Азовсталі" сотні поранених українських воїнів.
  • Українські захисники закликають провести процедуру extraction. Інакше, як заявили оборонці Маріуполя на "Азовсталі", вони загинуть.
  • Росія понад два місяці блокувала евакуацію цивільних з "Азовсталі". На початку травня частина людей таки виїхала з "Азовсталі". В ООН повідомляли, що вдалося вивезти 500 жителів Маріуполя.

Раніше – "Пташка" з Азовсталі заспівала пісню Скрябіна: дивіться відео

 

Автор: Михайло Гема