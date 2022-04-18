Окупанти проводять штурмові дії в районі морського порту Маріуполя
18 квітня 2022 , 19:34Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські окупанти не полишають надій захопити Маріуполь, який перебуває у блокаді понад місяць. З ціллю взяти місто ворог проводить штурмові дії.
Тривають бої за Маріуполь, – Генштаб
У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські військові проводить штурмові дії в районі морського порту. Там заявили, що бої за Маріуполь тривають досі.
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Тривають бої за Маріуполь. Ворог проводить штурмові дії в районі морського порту,
– йдеться у повідомленні.
- Зауважимо, що Генштаб раніше попередив, що існує ймовірність того, що росіяни готують висадку десанту з моря.
- У Міноборони інформували, що ворог може готуватися до висадки десанту саме в Маріуполі.
- Також у Генштабі заявляли, що росіяни не полишають спроб встановити тотальний контроль над оточеним Маріуполем.
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