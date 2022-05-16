Окупанти поширили фейк про білі прапори на "Азовсталі"
Джерело:телеграм-канал Андрющенко Time
Російські окупанти не припиняють спроб зайти або заблокувати вихід з бункерів на маріупольському заводі "Азовсталь". Також вони поширили черговий фейк про те, що наші бійці нібито почали виходити з білим прапором.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко назвав це черговим інформаційним вкидом, який не відповідає дійсності.
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Що кажуть окупанти
Пропагандистські телеграм-канали зранку 16 травня заявили, що нібито група українських військових вийшла з "Азовсталі" з білим прапором. Ватажок одного з ворожих батальйонів радісно заявив, що окупантам вдається "дотиснути" оборонців Маріуполя.
Спростування від Андрющенка
Петро Андрющенко наголосив, що росіяни не припиняють спроб зайти або заблокувати вихід з бункерів. Ніякого глобального наближення не відбувається, саме через те зростає щільність обстрілів.
З урахуванням інформації, що ми отримували з "фільтраційного" табору у Безіменному, інформаційних джерел України, повідомлення про "вийшли з білим прапором" є черговим фейком. Не новина. Якщо довіряти джерелам окупантів, то вони вже тричі брали всіх у полон в Маріуполі,
– підкреслив радник мера Маріуполя.
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Головне про актуальну ситуацію на "Азовсталі"
- На початку травня вдалося розблокувати евакуацію мирних людей з "Азовсталі" у Маріуполі. У Донецькій ОВА повідомили, що на металургійному комбінаті більше не залишилося цивільних. Водночас на заводі в Маріуполі досі перебувають сотні поранених українських воїнів, яких Україна хоче евакуювати.
- Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна хоче вивезти всіх військових з "Азовсталі", включно з тілами вбитих героїв. Глава держави заявляв про важкі перемовини з окупантами.
- Поки Україна працює над евакуацією своїх героїв, російські військові продовжують штурм "Азовсталі". Наші захисники повідомили, що росіяни скидають авіабомби, залучають важку артилерію і танки. 14 травня окупанти вперше застосували проти захисників Маріуполя фосфорні бомби.
- Напередодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Україна робить усе для того, щоб врятувати неймовірних захисників Маріуполя. Герої здійснили безпрецедентний подвиг та досі тримають оборону, попри нелюдські умови. Але Путін принципово не дає згоди на те, щоб звільнити оборонців "Азовсталі".
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