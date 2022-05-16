Окупанти поширили фейк про білі прапори на "Азовсталі"

Російські окупанти не припиняють спроб зайти або заблокувати вихід з бункерів на маріупольському заводі "Азовсталь". Також вони поширили черговий фейк про те, що наші бійці нібито почали виходити з білим прапором.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко назвав це черговим інформаційним вкидом, який не відповідає дійсності.

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Що кажуть окупанти

Пропагандистські телеграм-канали зранку 16 травня заявили, що нібито група українських військових вийшла з "Азовсталі" з білим прапором. Ватажок одного з ворожих батальйонів радісно заявив, що окупантам вдається "дотиснути" оборонців Маріуполя.

Спростування від Андрющенка

Петро Андрющенко наголосив, що росіяни не припиняють спроб зайти або заблокувати вихід з бункерів. Ніякого глобального наближення не відбувається, саме через те зростає щільність обстрілів.

З урахуванням інформації, що ми отримували з "фільтраційного" табору у Безіменному, інформаційних джерел України, повідомлення про "вийшли з білим прапором" є черговим фейком. Не новина. Якщо довіряти джерелам окупантів, то вони вже тричі брали всіх у полон в Маріуполі,

– підкреслив радник мера Маріуполя.

У мережі поширили інформацію, що захисники Маріуполя нібито вийшли до російських загарбників з білим прапором та здалися. Однак українські військові спростували це й пояснили: обидві групи використовують білий прапор для евакуації цивільних.

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