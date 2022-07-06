Українські бійці врятували вівчарку, яку окупанти розмалювали фарбою і морили голодом

Російські загарбники розфарбували вівчарку й морили її голодом. Українські військові врятували тварину й зараз вона в безпеці.

Вівчарка сама прибігла до позицій ЗСУ в Пісках. Вона сильно постраждала від окупантів. Росіяни до того ж залишили на собаці образливий напис фарбою. Про це стало відомо 5 липня.

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Голодна і контужена

Українські військові назвали її Алісою та дбали про неї. Вони ділилися із собакою своїми пайками.

На наші позиції в Пісках прибилася вівчарка. Розмальована вандалами, голодна, контужена. В її втомлених очах згасало життя... Бійці ділилися з нею своїми пайками, дбали про неї,

– мовиться в повідомленні.



ЗСУ подбали про собаку / Фото Ірини Цвіли

Коли собака бачила машину, то одразу забігала до неї. Аліса, мабуть, розуміла, що це єдиний шанс втекти з війни.



Вівчарка завжди забігала в авто / Фото Ірини Цвіли

На жаль, вивезти її змогли не одразу. Часом загарбники сильно обстрілювали, а деколи машина була перезавантажена. Але згодом врятувати вівчарку таки вдалося. З її хутра вже вистигли образливий напис і відгодували.

Схожа ситуація на Київщині

На жаль, знущання з тварин з боку російських окупантів – не поодинокий випадок. У Макарові на Київщині загарбники покалічили собаку та замінували його. Тварину врятувало лише те, що він не міг ходити, а тому не рухався.

Українські сапери розмінували собаку й передали його спецорганізації. Зараз вона збирає кошти на реабілітацію чотирилапого. Усі деталі є за посиланням.

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Небайдужі українці рятують тварин під час війни

У травні в Бородянці, що в Київській області, волонтери помітили кішку на 7-у поверсі будинку, який розгромили російські окупанти. Волонтери попросили про допомогу й на наступний же день приїхали рятувальники та врятували чотирилапу красуню.

Ще один випадок стався на Харківщині, де рятувальники знайшли песика під час пожежі в одному з обстріляних ворогом будинків. Собаку забрали до пожежної частини й тепер тваринка живе з рятувальниками.

Щемлива історія про порятунок тваринки пов'язана з військовим Олександром з позивним "Фізрук". Під час поїздки на Схід український воїн знайшов кошеня, яке дуже швидко стало для "Фізрука" найвірнішим другом.

Цікаво, що тварини відчують ненависть з боку росіян, тому тікають від окупантів. Так 8-річний кіт породи мейн-кун на прізвисько Макс, якого викрали російські загарбники у Бучі, повернувся до власників.

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