Окупанти розграбовують заводи у Мелітополі: один з них використовують для оборонної сфери

У тимчасово окупованому Мелітополя ситуація стає все складнішою щодня. Окупанти складають списки місцевих жителів, що залишились, та продовжують грабувати заводи.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі всеукраїнського марафону, інформує 24 канал. Він зазначив, що росіяни почали в бібліотеці збирати списки людей.

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Окупанти збирають реєстр місцевих жителів

Вони (окупанти – 24 канал) прикриваються благими намірами, мовляв, через те, що у місті 80% – безробітні, вони збирають анкетні дані, щоб допомогти з роботою. Проте ми чітко розуміємо, що таким чином вони намагаються відновити реєстр для якогось "референдуму",

– пояснив Федоров.

Також росіяни продовжують грабувати мелітопольські заводи. 14 травня вони дістались до єдиного держпідприємства на території Мелітополя – це "Гідромаш". Завод не працював протягом довгих років, проте була збережена вся матеріально-технічна база.

Росіяни грабують мелітопольські заводи

Були збережені всі станки, всі преси – все необхідне, аби відновлювати виробництво. Але росіяни почали розграбовувати цей завод і вивозити його,

– додав міський голова.

Така сама ситуація і на заводі автотракторних запчастин: з нього одразу вивезли всі меблі. Проте цей завод був знаковий тим, що працював і на оборону. Отож зараз окупанти намагаються зробити так, щоб завод обслуговував інтереси Росії.

Опір мелітопольців не стає меншим, наголосив Федоров. Протестні настрої проти Росії серед місцевого населення зростають.

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Яка ситуація в Мелітополі: останні новини

Окупанти продовжують активно використовувати авіабазу поблизу Мелітополя. Стратегічні бомбардувальники росіяни можуть тримати на своїй території, а от гелікоптери доводиться залишати на "крадених" аеродромах.

Школярів загарбники хочуть посадити за парти, аби ті навчались за російською системою і виключно російською мовою. Для цього вже знайшли колаборантів, які намагаються все організувати.

В окупованому місті росіяни відкрили і "свій" супермаркет. На його полицях продають товари, які поцупили зі складу "АТБ".

З Мелітополя охочих виїхати на підконтрольну Україні територію не випускають. В квартири місцевих жителів підселяють бойовиків.

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