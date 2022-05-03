Окупанти шоковані, що їхні розмови оприлюднила СБУ і гуглять, скільки їм світить
Джерело:СБУ
Російські окупанти переймаються, що після оприлюднення їхніх розмов Службою безпеки України їх можуть судити вдома.
Зокрема, це стосується розмови окупанта Івана Клименка з матір'ю. Він є прихильником нацизму і заявляв, що Україну та українців потрібно стерти з обличчя землі.
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Він дізнався, що СБУ перехопила й оприлюднила його розмову і дуже переживає з цього приводу, запитуючи думку своїх друзів:
– Привіт, Поліна! Глянь, будь ласка, що там про мене СБУ в ютуб виклала.
– Запис дзвінка з твоєю матір'ю, в якому ти кажеш, що всіх переб'єш і вб'єш. Що ти є*лан і таких, як ти, треба віддати на міжнародний суд. Це м'яко кажучи. Там твої фото, дані.
Інший друг теж не надто його підтримав й запитав нащо він йому взагалі написав. Також він заявив, що попереджав його про те, що служба в армії – не жарти й потрібно думати, що говориш і що пишеш.
Наразі Іван гуглить статті кримінального кодексу Росії, щоб зрозуміти, скільки років йому загрожує за розпалювання ненависті та пропаганду нацизму. У СБУ порадили йому загуглити, скільки років "світить" за порушення законів і звичаїв війни за міжнародним правом.
Переписка окупанта з друзями: скриншоти СБУ
Чим "відзначився" окупант Іван Клименко
Контрактник із російської глибинки Іван Клименко служить у Другій гвардійській Таманській мотострілецькій дивізії, яка вважається елітою збройних сил Росії й завжди бере участь у військових парадах у Москві. Він має декілька сторінок у соціальних мережах, частина з яких під фейковими іменами. Серед опублікованих там світлин – його зображення у військовій формі та фото з нацистською символікою.
Під час розмови з його матір'ю, яку перехопила СБУ, окупант грозився стерти українців з обличчя землі. Зокрема жінок та дітей. Також він казав, що мріє вирізати свастику на лобі вбитих українців.
Нам треба всіх вбивати: і дітей та жінок. Усіх поспіль. Всю Україну треба витравити просто, аж до Львова. Щоб цієї країни не було на карті. Потрібно їх з землі стерти,
– сказав він.
Останні перехоплені розмови СБУ:
- У бесіді з родичем росіянин розповів, що в його полку не залишилося жодного справного танку. Останню робочу техніку він особисто зламав разом зі своїм напарником, щоб їх не відправили на фронт.
- Окупант, який перебуває під Ізюмом, розповів, що російські військовослужбовці більше не хочуть іти в наступ. Але їхнє керівництво погрожує відмовникам розстрілом.
- У Запорізькій області перехопили розмову, де один окупант пояснює другому, чому так довго везуть тіла загиблих. Померлих росіян забирають невеликими партіями, щоб приховати втрати.
- Росіянин, який зараз перебуває в Україні, вигадав новий спосіб, як втекти додому. Він вирішив пошкодити собі якусь із кінцівок й повідомити командуванню, що начебто отримав уламкове "поранення".
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