Окупанти штурмували Довгеньке, Золоте, Комишуваху і ще 4 села, але провалилися
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Минула доба на сході була важкою. Зокрема на Слов’янському та Бахмутському напрямку окупанти намагалися штурмувати низку населених пунктів.
На Слов’янському напрямку окупанти намагаються втримати зайняті рубежі та маршрути постачання. Також вони намагаються створити собі умови для подальшого наступу.
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Загарбники гатили по об'єктах цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Довгеньке, Вірнопілля, Грушуваха та Велика Комишуваха.
Росіяни намагалися взяти штурмом низку населених пунктів
На Слов’янському напрямку окупанти намагалися штурмувати Довгеньке, але успіху не мали, тож відійшли на раніше зайняті позиції.Зверніть увагу. Наразі росіяни ведуть штурмові дії в районах населених пунктів Сєвєродонецьк та Тошківка. Наразі там точаться запеклі бої.
Тим часом на Бахмутському напрямку ворог проводив бойові та штурмові дії в районах населених пунктів Золоте, Комишуваха, Ниркове, Берестове, Покровське та Доломітне. Там окупанти також не мають успіху, але бойові дії ще тривають.
Останні новини з фронту:
- Окупанти не мають успіху на Півдні, тож б'ють з авіації та артилерії. Минулої доби, 30 травня, російські гелікоптери Мі-24 двічі завдали ударів по позиціях ЗСУ. А Миколаївщину, зокрема населені пункти, які є в тилу українських підрозділів, ворог тричі обстріляв далекобійною ствольною артилерією "Піон" та реактивною системою залпового вогню "Ураган".
- Але оперативне командування "Південь" завдало окупантам багато втрат на цьому напрямку. Вчора на той світ відправились понад 70 російських бойовиків та близько 20 одиниць різноманітної техніки, зокрема 8 танків.
- Також варто зауважити, що контрнаступ наших військових на Півдні проходить вдало. ЗСУ прогнали окупантів з населеного пункту Миколаївка Херсонської області, що призвело до панічних настроїв серед військовослужбовців інших підрозділів росіян.
- Того ж дня росіяни обстріляли Криворізький та Апостолівський райони Дніпропетровської області.
- До тимчасово окупованого острову Зміїний російські загарбники направили десантний катер "Дюгонь" та 2 десантних швидкісних катери "Раптор", щоб підкріпити там свої підрозділи.
- На Донбасі ситуація найважча – тривають запеклі бої. Але наші захисники та захисниці мужньо тримають оборону. Щоб просунутись, ворог гатить по цивільній інфраструктурі.
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