"Ми так і Крим про*бем": окупант скиглить через втечу з Херсона

Російські окупанти вже й самі розуміють свій провал на полі бою. Вони почали припускати, що ЗСУ незабаром можуть повернути Крим.

Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ оприлюднило відео, де окупант скаржиться своїм підписникам на свою армію. Мовляв, росіяни не те, що захопити, вони не здатна навіть тримати оборону.

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Окупанти не вірять у свою армію

Окупант запевняє, що отримує багато повідомлень про те, що "Росія може повернути Херсон". Він переконує своїх знайомих, що не варто цьому радіти, наголошуючи на тому, що наразі це фактично нереально.

Він також сказав, що якщо розповість росіянам правду про війну в Україні, то в них "почнуться проблеми з серцем".

А тим хто переконаний, що Росія зможе повернути Херсон він відповів: "Якщо ми будемо і далі так воювати, а все до того і йде, то ми так і Крим про*бем".

Далі російський загарбник почав скаржитися на те, що у його армії немає належної техніки для оборони.

Окупант скаржиться на свою армію: дивіться відео

Успіхи ЗСУ на Херсонщині

9 листопада командувач російських військ в Україні Сергій Суровікін оголосив, що їх армія вимушено залишає Херсон. Вони відводять війська на лівий берег Дніпра.

10 листопада, Збройні Сили України фактично прорвали лінію фронту на Херсонщині, і почали рухатися з неймовірною швидкістю, витісняючи окупантів.

За минулу добу ЗСУ повністю звільнили 12 населених пунктів Херсонської області.

Війська окупантів екстрено пакуються у плавзасоби та намагаються втекти з Херсонщини. Водночас Росія вивела в Чорне море два ракетоносці з 16 "Калібрами".

Російські політологи вже розглядають ймовірність того, що українські військові можуть добратися до Москви . Мовляв, зараз ЗСУ можуть "скористатися ситуацією" й сформувати угруповання з 20 – 30 тисяч людей та за одну ніч пройти Бєлгород, Орел або Брянськ. Далі, всього за 7 – 8 годин, ЗСУ блокують кілька стратегічних трас від Смоленська до Рязані – і вже біля Кремля.

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