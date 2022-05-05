Окупанти спробували оволодіти Попасною і взяти під контроль Рубіжне, але знову невдало

Російські окупаційні війська намагаються заволодіти низкою населених пунктів на Сході України. Їхній план продиктований насамперед бажанням забезпечити сприятливі умови для подальшого наступу.

Про це йдеться у новому зведенні Генерального штабу збройних Сил України. У відомстві наголосили, що Східна операційна зона покликана забезпечити сухопутний коридор із тимчасово окупованим Кримом.

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Ситуація на Донецькому напрямку: дані за 5 травня

За інформацією Генштабу, на Донецькому напрямку противник намагався захопити Попасну. Крім того, російських окупантів цікавить Рубіжне. Впродовж останньої доби вони провели кілька спроб взяти місто під повний контроль.

Таким чином вони б забезпечили сприятливі умови для продовження наступу у напрямках на міста Лиман та Сєверодонецька.

Утім, інформують у Генштабі ЗСУ, успіху на цьому напрямку окупанти не досягнули.

Ситуація на Донбасі: коротко

Зараз окупанти сконцентрувались на Сході України. Інтенсивні обстріли фіксують на Луганщині, Донеччині та Харківщині. Деякі експерти вважають, що Донбас – головна ціль Росії до 9 травня. Цим і зумовлена активізація військ. Так, лише за 4 травня Луганщину обстріляли 24 рази, а впродовж 2-го травня на Донеччині вбили поранили 12 цивільних.

Експредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер зазначив, що Росія хоче захопити весь Донбас до 9 травня, щоб оголосити про "перемогу".

Розвідка Великої Британії водночас висловила припущення, що Кремль може оголосити про так зване "приєднання Донбасу". А міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що Путін під час параду 9 травня оголосить масову мобілізацію, щоб завдати вирішального удару по Україні.

Через брак особового складу, на окупованих територіях Луганської області зафіксовано прибуття з Росії підрозділів так званого "Оренбурзького козачого війська". Наразі загальна чисельність загонів "кубанських козаків", які воюють в Україні, складає до 400 осіб.

Водночас в Операції Об'єднаних сил не дають ворогу прорватися. Тільки протягом 4-го травня українські захисники відбили 11 ворожих атак.

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